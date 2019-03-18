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2019-03-18
"Арсенал-Киев" - "Ворскла" - 2:2. 22 тур
Арсенал-Киев - Ворскла - 2:2 (1:1)
Голы: Вакуленко, 8 (1:0). Шарпар, 24 - с пенальти (1:1). Шарпар, 56 - с пенальти (1:2). Вакуленко, 90 - с пенальти (2:2).
Фото: vorskla.com.ua
«Арсенал-Киев»: Пидкивка, Жичиков, Дубинчак, Вакуленко, Домбровский (Янаков, 72), Авагимян, Ориховский (Липартия, 61), Кадимян (Сагуткин, 57), Танковский, Башлай, Ковпак.
«Ворскла» (Полтава): Шуст, Сапай, Пердута, Гиоргадзе, Артур, Сакив, Чеснаков, Габелок (Ребенок, 77), Шарпар, Коломоец (Шехич, 90), Николас Карека.
Предупреждения: Кадимян (54), Гиоргадзе (55), Коломоец (55), Пердута (83), Ребенок (90), Пидкивка (90).
18 марта. Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского.
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