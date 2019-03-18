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"Арсенал-Киев" - "Ворскла" - 2:2. 22 тур Арсенал-Киев - Ворскла - 2:2 (1:1) Голы: Вакуленко, 8 (1:0). Шарпар, 24 - с пенальти (1:1). Шарпар, 56 - с пенальти (1:2). Вакуленко, 90 - с пенальти (2:2). Фото: vorskla.com.ua «Арсенал-Киев»: Пидкивка, Жичиков, Дубинчак, Вакуленко, Домбровский (Янаков, 72), Авагимян, Ориховский (Липартия, 61), Кадимян (Сагуткин, 57), Танковский, Башлай, Ковпак. «Ворскла» (Полтава): Шуст, Сапай, Пердута, Гиоргадзе, Артур, Сакив, Чеснаков, Габелок (Ребенок, 77), Шарпар, Коломоец (Шехич, 90), Николас Карека. Предупреждения: Кадимян (54), Гиоргадзе (55), Коломоец (55), Пердута (83), Ребенок (90), Пидкивка (90). 18 марта. Киев . Стадион «Динамо» им. В. Лобановского. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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