"Десна" - "Львов" - 0:1. 22 тур

Десна - Львов - 0:1 (0:0)
 
Гол: Педро Витор, 57.
 
«Десна» (Чернигов): Литовка, Имереков, Гитченко, Фаворов, Богданов, Мостовой, Волков (Парцвания, 75), Козак (Сергийчук, 54), Фаворов, Филиппов (Картушов, 83), Безбородько.
Фото "Десна" - "Львов" - 0:1. 22 тур
Фото: desna.football
 
«Львов»: Бандура, Борзенко, Насонов, Адамюк, Воронин, Рафаэл Сабино, Мартан (Жонатан, 72), Липе, Педро Витор, Бруно Дуарте (Кауэ, 90), Алваро (Пернамбуко, 60).
 
Предупреждения: Фаворов (29), Мартан (32), Фаворов (41), Мостовой (84), Педро Витор (86), Сергийчук (90).
 
17 марта. Черниов. Стадион имени Юрия Гагарина.
 


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