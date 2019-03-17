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"Десна" - "Львов" - 0:1. 22 тур Десна - Львов - 0:1 (0:0) Гол: Педро Витор, 57. «Десна» (Чернигов): Литовка, Имереков, Гитченко, Фаворов, Богданов, Мостовой, Волков (Парцвания, 75), Козак (Сергийчук, 54), Фаворов, Филиппов (Картушов, 83), Безбородько. Фото: desna.football «Львов»: Бандура, Борзенко, Насонов, Адамюк, Воронин, Рафаэл Сабино, Мартан (Жонатан, 72), Липе, Педро Витор, Бруно Дуарте (Кауэ, 90), Алваро (Пернамбуко, 60). Предупреждения: Фаворов (29), Мартан (32), Фаворов (41), Мостовой (84), Педро Витор (86), Сергийчук (90). 17 марта. Черниов. Стадион имени Юрия Гагарина. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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