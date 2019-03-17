Примера: "Вальядолид" в гостях обыграл "Эйбар"

"Эйбар" уступил "Вальядолиду" в матче 28-го тура чемпионата Испании.
 
У хозяев отличился Фабиан Орельяна, у гостей в концовке с пенальти сравнял счет Даниэле Верде, а  затем победный мяч провел Серхи Гвардьола.
Фото Примера: "Вальядолид" в гостях обыграл "Эйбар"
Фото: sdeibar.com
 
"Вальядолид" набрал 29 очков и занимает 16-е место. У "Эйбара" 35 очков и 11-я позиция.
 
В следующем туре "Вальядолид" примет "Реал Сосьедад", а "Эйбар" на выезде сыграет с "Леванте".
 
Чемпионат Испании
 
Ла лига
 
28-й тур
 
"Эйбар" - "Вальядолид"  - 1:2 (0:0)
 
Голы: Орельяна, 54 (1:0). Верде, 90+1 - с пенальти (1:1). Гвардьола, 90+3 (1:2).
 
"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Кукурелья (Кардона, 85), Диоп, Хоан Хордан (Де Бласис, 90+3), Орельяна, Серхио Энрич, Шарлес (Эскаланте, 71).
 
"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Антоньито, 82), Мичел (Энес Унал, 59), Рубен Алькарас, Ануар, Кеко (Верде, 65), Оскар Плано, Гвардьола.
 
Предупреждения: Хосе Анхель, 50. Ануар, 67. Рубен Алькарас, 74. Дмитрович, 90. Орельяна, 90+2.
 
Судья: Медье Хименес.
 
17 марта. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".


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