Примера: "Вальядолид" в гостях обыграл "Эйбар"

"Эйбар" уступил "Вальядолиду" в матче 28-го тура чемпионата Испании.

У хозяев отличился Фабиан Орельяна, у гостей в концовке с пенальти сравнял счет Даниэле Верде, а затем победный мяч провел Серхи Гвардьола.

Фото: sdeibar.com

"Вальядолид" набрал 29 очков и занимает 16-е место. У "Эйбара" 35 очков и 11-я позиция.

В следующем туре "Вальядолид" примет "Реал Сосьедад", а "Эйбар" на выезде сыграет с "Леванте".

Чемпионат Испании

Ла лига

28-й тур

"Эйбар" - "Вальядолид" - 1:2 (0:0)

Голы: Орельяна, 54 (1:0). Верде, 90+1 - с пенальти (1:1). Гвардьола, 90+3 (1:2).

"Эйбар": Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Арбилья, Кукурелья (Кардона, 85), Диоп, Хоан Хордан (Де Бласис, 90+3), Орельяна, Серхио Энрич, Шарлес (Эскаланте, 71).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно (Антоньито, 82), Мичел (Энес Унал, 59), Рубен Алькарас, Ануар, Кеко (Верде, 65), Оскар Плано, Гвардьола.

Предупреждения: Хосе Анхель, 50. Ануар, 67. Рубен Алькарас, 74. Дмитрович, 90. Орельяна, 90+2.

Судья: Медье Хименес.

17 марта. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".