Новостей.COM ⇒ Спорт

Норвегия назвала состав на эстафеты на ЧМ Сборная Норвегии определилась с составом на мужскую и женскую эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Как сообщает официальный сайт IBU, в заявку вошли: Фото: biathlonworld.com Мужчины: Ларс Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе. Женщины: Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тириль Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн. Эстафеты в Эстерсунде пройдут 16 марта. Сборная Норвегии занимает 1-е место в общем зачете чемпионата мира: в активе норвежцев 7 медалей, включая 3 золота.

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.