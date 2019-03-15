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2019-03-15
Норвегия назвала состав на эстафеты на ЧМ
Сборная Норвегии определилась с составом на мужскую и женскую эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.
Как сообщает официальный сайт IBU, в заявку вошли:
Фото: biathlonworld.com
Мужчины: Ларс Биркеланн, Ветле Кристиансен, Тарьей Бе, Йоханнес Бе.
Женщины: Сюнневе Солемдаль, Ингрид Таннреволь, Тириль Экхофф, Марта Ольсбу Ройселанн.
Эстафеты в Эстерсунде пройдут 16 марта.
Сборная Норвегии занимает 1-е место в общем зачете чемпионата мира: в активе норвежцев 7 медалей, включая 3 золота.
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