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2019-03-15
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов
В Ньоне прошла жеребьевка Лиги Чемпионов.
В Штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов.
Фото: Twitter UEFA
- "Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
- "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"
- "Ливерпуль" - "Порту"
- "Аякс" - "Ювентус"
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