Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов

В Ньоне прошла жеребьевка Лиги Чемпионов.

В Штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов.

Фото: Twitter UEFA
Жребий свел такие пары:

  • "Манчестер Юнайтед" - "Барселона"
  • "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"
  • "Ливерпуль" - "Порту"
  • "Аякс" - "Ювентус"


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