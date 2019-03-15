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Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги Чемпионов В Ньоне прошла жеребьевка Лиги Чемпионов. В Штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги Чемпионов. Фото: Twitter UEFA "Манчестер Юнайтед" - "Барселона"

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" - "Порту"

"Аякс" - "Ювентус" Жребий свел такие пары:

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