Гвардиола предложил Зинченко новый контракт, - СМИ

Руководство "Манчестер Сити" предлагает украинцу пролонгировать контракт.

Гвардиола предложил Зинченко новый контракт, - СМИ
Александр Зинченко
Фото: ФК Манчестер Сити

Руководство "Манчестер Сити" решило предложить украинскому легионеру Александру Зинченко новый контракт на улучшенных условиях, утверждает The Sun.

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола очень доволен прогрессом Зинченко и желает, чтобы он остался в команде.

"Зинченко продемонстрировал мне насколько важно быть хорошим парнем. В августе он был к уходу из "МанСити", но я ни разу не замечал, чтобы он был чем-то недоволен. И никогда такого не было, чтобы он плохо тренировался. Алекс заслуживает того, чтобы быть там, где он сейчас и находится", - цитирует испанца английское издание.

Напомним, что

Зинченко был признан лучшим левым защитником месяца в Английской Премьер-Лиге.

Отметим, что в текущем сезоне Александр сыграл за чемпионов Англии в 20 поединках, отметившись 1 голом и 5 ассистами.


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