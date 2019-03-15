Гвардиола предложил Зинченко новый контракт, - СМИ
Руководство "Манчестер Сити" предлагает украинцу пролонгировать контракт.
Руководство "Манчестер Сити" решило предложить украинскому легионеру Александру Зинченко новый контракт на улучшенных условиях, утверждает The Sun.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола очень доволен прогрессом Зинченко и желает, чтобы он остался в команде.
"Зинченко продемонстрировал мне насколько важно быть хорошим парнем. В августе он был к уходу из "МанСити", но я ни разу не замечал, чтобы он был чем-то недоволен. И никогда такого не было, чтобы он плохо тренировался. Алекс заслуживает того, чтобы быть там, где он сейчас и находится", - цитирует испанца английское издание.
Напомним, что
Зинченко был признан лучшим левым защитником месяца в Английской Премьер-Лиге.
Отметим, что в текущем сезоне Александр сыграл за чемпионов Англии в 20 поединках, отметившись 1 голом и 5 ассистами.
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