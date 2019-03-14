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Уайлдер своего следующего соперника выбирает между Усиком и Кличко Американский боксер может сразиться с кем-то из легендарных украинцев. Фото: worldboxingnews.net Стриминговая платформа DAZN предложила непобежденному американскому боксеру , чемпиону мира в тяжелом весе по версии WBC Дионтею Уайлдеру контракт на 50 млн долл . за 2 боя, вторым из которых должен стать поединок против чемпиона мира по версиям IBO, WBA , IBF и WBO, британца Энтони Джошуа, сообщает Worldboxingnews. Что касается стартового поединка, то среди возможных соперников Уайлдера, помимо Диллиана Уайта и Доминика Бризила, присутствуют имена двух украинцев: абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика и даже завершившего карьеру Владимира Кличко, о возвращении которого в последнее время ходит много слухов, уточняет издание.

LB.ua

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