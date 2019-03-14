Уайлдер своего следующего соперника выбирает между Усиком и Кличко

Американский боксер может сразиться с кем-то из легендарных украинцев.

Фото: worldboxingnews.net
Стриминговая платформа DAZN предложила непобежденному американскому боксеру, чемпиону мира в тяжелом весе по версии WBC Дионтею Уайлдеру контракт на 50 млн долл. за 2 боя, вторым из которых должен стать поединок против чемпиона мира по версиям IBO, WBA, IBF и WBO, британца Энтони Джошуа, сообщает Worldboxingnews.

Что касается стартового поединка, то среди возможных соперников Уайлдера, помимо Диллиана Уайта и Доминика Бризила, присутствуют имена двух украинцев: абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика и даже завершившего карьеру Владимира Кличко, о возвращении которого в последнее время ходит много слухов, уточняет издание.


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