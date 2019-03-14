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2019-03-14
Уайлдер своего следующего соперника выбирает между Усиком и Кличко
Американский боксер может сразиться с кем-то из легендарных украинцев.
Фото: worldboxingnews.net
Что касается стартового поединка, то среди возможных соперников Уайлдера, помимо Диллиана Уайта и Доминика Бризила, присутствуют имена двух украинцев: абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика и даже завершившего карьеру Владимира Кличко, о возвращении которого в последнее время ходит много слухов, уточняет издание.
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