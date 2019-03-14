Форвард "Суонси" оригинальным способом не забил пенальти
Берсант Целина перехитрил самого себя.
Накануне, в матче 37-го тура английского Чемпионшипа встречались команды, еще не так давно игравшие в Английской Премьер-Лиге - "Вест Бромвич Альбион" принимал "Суонси".
Встреча завершилась победой хозяев 3:0.
Однако итоговая победа "мешков" могла быть не столь убедительной, реализуй форвард гостей Берсант Целина пенальти в середине первого тайма при счете 1:0.
Исполнение 11-метрового 22-летним игроком сборной Косово превратилось в комедийный эпизод – Берсант пытался пробить пенальти "паненкой", но вместо мяча игрок ударил по собственной опорной ноге.
?PENALTY MISS!— Sky Sports Football (@SkyFootball)
?Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style.
pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4 13 марта 2019 г.
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Спорт
13.03.2019 21:12