Форвард "Суонси" оригинальным способом не забил пенальти

Берсант Целина перехитрил самого себя.

Накануне, в матче 37-го тура английского Чемпионшипа встречались команды, еще не так давно игравшие в Английской Премьер-Лиге - "Вест Бромвич Альбион" принимал "Суонси".

Встреча завершилась победой хозяев 3:0.

Однако итоговая победа "мешков" могла быть не столь убедительной, реализуй форвард гостей Берсант Целина пенальти в середине первого тайма при счете 1:0.

Исполнение 11-метрового 22-летним игроком сборной Косово превратилось в комедийный эпизод – Берсант пытался пробить пенальти "паненкой", но вместо мяча игрок ударил по собственной опорной ноге.