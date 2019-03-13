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Эберг выиграла индивидуальную гонку на ЧМ Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде. 23-летняя шведка показала результат 43 минуты 10,4 секунды и не допустила ни одного промаха. Ханна Эберг. Фото: biathlonworld.com Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци (отставание - 23,6 секунды), третье - француженка Жюстин Бреза (32,5). Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая с одним промахом финишировала на 10-й позиции. Эстерсунд (Швеция) Чемпионат мира Женщины Индивидуальная гонка 15 км 1. Ханна Эберг (Швеция) - 43.10,4 (0) 2. Лиза Виттоцци (Италия) - отставание - 23,6 (0) 3. Жюстин Бреза (Франция) - 32,5 (1) 4. Лаура Дальмайер (Германия) - 39,5 (1) 5. Паулина Фиалкова (Словакия) - 45,5 (1) 6. Мона Брорссон (Швеция) - 49,9 (1)... 10. Меркушина (Украина) - 2.04,6 (1) 12. Джима (Украина) - 2.28,6 (0) 14. Журавок (Украина) - 2.33,5 (0) 36. Валя Семеренко (Украина) - 4.22,2 (3). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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