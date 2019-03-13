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2019-03-13
Эберг выиграла индивидуальную гонку на ЧМ
Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде.
23-летняя шведка показала результат 43 минуты 10,4 секунды и не допустила ни одного промаха.
Ханна Эберг. Фото: biathlonworld.com
Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци (отставание - 23,6 секунды), третье - француженка Жюстин Бреза (32,5).
Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая с одним промахом финишировала на 10-й позиции.
Эстерсунд (Швеция)
Чемпионат мира
Женщины
Индивидуальная гонка
15 км
1. Ханна Эберг (Швеция) - 43.10,4 (0)
2. Лиза Виттоцци (Италия) - отставание - 23,6 (0)
3. Жюстин Бреза (Франция) - 32,5 (1)
4. Лаура Дальмайер (Германия) - 39,5 (1)
5. Паулина Фиалкова (Словакия) - 45,5 (1)
6. Мона Брорссон (Швеция) - 49,9 (1)...
10. Меркушина (Украина) - 2.04,6 (1)
12. Джима (Украина) - 2.28,6 (0)
14. Журавок (Украина) - 2.33,5 (0)
36. Валя Семеренко (Украина) - 4.22,2 (3).
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