Эберг выиграла индивидуальную гонку на ЧМ

Шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Эстерсунде.
 
23-летняя шведка показала результат 43 минуты 10,4 секунды и не допустила ни одного промаха. 
Фото Эберг выиграла индивидуальную гонку на ЧМ
Ханна Эберг. Фото: biathlonworld.com
 
Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци (отставание - 23,6 секунды), третье - француженка Жюстин Бреза (32,5).
 
Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая с одним промахом финишировала на 10-й позиции.
 
Эстерсунд (Швеция)
 
Чемпионат мира
 
Женщины
 
Индивидуальная гонка
 
15 км
 
1. Ханна Эберг (Швеция) - 43.10,4 (0)
 
2. Лиза Виттоцци (Италия) - отставание - 23,6 (0)
 
3. Жюстин Бреза (Франция) - 32,5 (1)
 
4. Лаура Дальмайер (Германия) - 39,5 (1)
 
5. Паулина Фиалкова (Словакия) - 45,5 (1)
 
6. Мона Брорссон (Швеция) - 49,9 (1)...
 
10. Меркушина (Украина) - 2.04,6 (1)
 
12. Джима (Украина) - 2.28,6 (0)
 
14. Журавок (Украина) - 2.33,5 (0)
 
36. Валя Семеренко (Украина) - 4.22,2 (3).
 


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