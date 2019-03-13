Чемпионка мира пропустит индивидуальную гонку

Немецкая биатлонистка Дениза Херманн пропустит индивидуальную гонку, сообщает IBU со ссылкой на Sportschau.
 
Чемпионка мира в гонке преследования в Эстерсунде решила отдохнуть перед масс-стартом и эстафетой, которые запланированы на выходные.
Фото Чемпионка мира пропустит индивидуальную гонку
Дениза Херманн. Фото: biathlonworld.com


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