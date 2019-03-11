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"Динамо" - "Арсенал-Киев" - 4:0. 21 тур (ВИДЕО) Динамо - Арсенал-Киев - 4:0 (4:0) Голы: Гармаш, 28 (1:0). Сидклей ,36 (2:0). Гармаш, 39 (3:0). Цыганков, 45+1 - с пенальти (4:0). Фото: fcdynamo.kiev.ua «Динамо» (Киев): Бущан, Миколенко, Бурда, Кадар, Сидклей, Шабанов, Гармаш, Буяльский, Цыганков (Смирный, 61), Шепелев (Андриевский, 46), Шапаренко (Алибеков, 73). «Арсенал-Киев»: Пидкивка, Стрижак, Кадимян (Авагимян, 46), Домбровский, Вакулко, Калитвинцев, Танковский, Мисси (Ковпак, 77), Жичиков, Сагуткин, Мудрик (Липартия, 46). Предупреждения: Гармаш (19), Миколенко (82) - Авагимян (58), Стрижак (81), Жичиков (83), Сагуткин (83). 10 марта. Киев . НСК «Олимпийский». 7 686 зрителей. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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