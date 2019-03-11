"Шахтер" - "Карпаты" - 5:0. 21 тур (ВИДЕО)  

Шахтер - Карпаты - 5:0 (3:0)
.
Голы: Коваленко, 6 (1:0). Матвиенко, 34 (2:0). Майкон, 44 (3:0). Коваленко, 64 (4:0). Тайсон, 79 (5:0).
Фото "Шахтер" - "Карпаты" - 5:0. 21 тур (ВИДЕО)
Фото: shakhtar.com
 
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Матвиенко, Хочолава, Исмаили, Болбат, Коваленко (Фернанду, 76), Марлос (Маркос Антонио, 68), Тайсон, Степаненко, Майкон (Соломон, 68), Мораэс.
 
«Карпаты» (Львов): Пеньков, Мехремич, Сандохадзе, Ковтун, Онгла, Мякушко (Бусько, 86), Гуцуляк, Йода, Толочко (Варгас, 75), Понде (Дебелко, 71), Ди Франко.
 
Предупреждения: Онгла, 52. Мякушко, 54. Мехремич, 60. Хочолава, 63. Исмаили, 70.
 
Удаление: Онгла, 77.
 
10 марта. Харьков. Стадион «Металлист».
 
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Британский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCIБританский велоклуб, состоящий из работниц порноиндустрии, лишили членства в UCI
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победуБоец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Лига 1: "Лион" забил в ворота "Тулузы" 5 мячейЛига 1: "Лион" забил в ворота "Тулузы" 5 мячей
Во время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвыВо время матча чемпионата Турции футболист резал соперников лезвием бритвы
Яркий перформанс фанов "Бруссии" не помог "шмелям" пройти "Тоттенхэм" в Лиге ЧемпионовЯркий перформанс фанов "Бруссии" не помог "шмелям" пройти "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
"Динамо" - "Арсенал-Киев" - 4:0. 21 тур (ВИДЕО)  "Динамо" - "Арсенал-Киев" - 4:0. 21 тур (ВИДЕО)  
Серия А: "Милан" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)  Серия А: "Милан" закрепился на третьем месте (ВИДЕО)  
Серия А: "Парма" дома обыграла "Дженоа" (ВИДЕО)  Серия А: "Парма" дома обыграла "Дженоа" (ВИДЕО)  
Суперлига: "Химик" теряет лидерство (ВИДЕО)  Суперлига: "Химик" теряет лидерство (ВИДЕО)  
Серия А: Квальярелла забивает - "Сампдория" выигрывает (ВИДЕО)  Серия А: Квальярелла забивает - "Сампдория" выигрывает (ВИДЕО)  
"Карпаты" - "Львов" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  "Карпаты" - "Львов" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  
Примера: "Барселона" вновь покорила Мадрид (ВИДЕО)  . ФутболПримера: "Барселона" вновь покорила Мадрид (ВИДЕО)  . Футбол
"Черноморец" - "Шахтер" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  "Черноморец" - "Шахтер" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  
Победа за девять секунд (ВИДЕО)  Победа за девять секунд (ВИДЕО)  
"Днепр" растерял былую мощь (ВИДЕО)  "Днепр" растерял былую мощь (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости