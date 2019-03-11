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"Шахтер" - "Карпаты" - 5:0. 21 тур (ВИДЕО) Шахтер - Карпаты - 5:0 (3:0) . Голы: Коваленко, 6 (1:0). Матвиенко, 34 (2:0). Майкон, 44 (3:0). Коваленко, 64 (4:0). Тайсон, 79 (5:0). Фото: shakhtar.com «Шахтер» (Донецк): Пятов, Матвиенко, Хочолава, Исмаили, Болбат, Коваленко (Фернанду, 76), Марлос (Маркос Антонио, 68), Тайсон, Степаненко, Майкон (Соломон, 68), Мораэс. «Карпаты» (Львов): Пеньков, Мехремич, Сандохадзе, Ковтун, Онгла, Мякушко (Бусько, 86), Гуцуляк, Йода, Толочко (Варгас, 75), Понде (Дебелко, 71), Ди Франко. Предупреждения: Онгла, 52. Мякушко, 54. Мехремич, 60. Хочолава, 63. Исмаили, 70. Удаление: Онгла, 77. 10 марта. Харьков. Стадион «Металлист». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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