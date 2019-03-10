"Ворскла" - "Десна" - 0:0. 21 тур

Ворскла - Десна - 0:0
 
«Ворскла» (Полтава): Шуст, Чижов, Сапай, Гиор гадзе, Кане, Мысык (Артур, 57), Габелок, Кобахидзе (Шехич, 41), Шарпар, Ребенок (Николас Карека, 71), Коломоец.
Фото "Ворскла" - "Десна" - 0:0. 21 тур
Фото: vorskla.com.ua
 
«Десна» (Чернигов): Литовка, Фаворов, Имереков, Гитченко, Мостовой, Огиря, Богданов, Картушов (Козак, 77), Волков (Старенький, 88), Сергийчук (Безбородько, 60), Филиппов.
 
Предупреждения: Кане, 20. Мостовой, 25. Гиоргадзе, 32. Чижов, 39.Габелок, 60. Безбородько, 71. Филиппов, 72. Волков, 87.
 
Удаления: Кане, 83. Чижов, 90.
 
9 марта. Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского.
 


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