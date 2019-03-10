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2019-03-10
"Мариуполь" - "Черноморец" - 0:0. 21 тур
Мариуполь - Черноморец - 0:0
«Мариуполь»: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири, Федорчук (Мишнев, 65), Игнатенко, Пихаленок, Вакула (Сикан, 86), Зубков (Тищенко, 81), Борячук.
Фото: fcmariupol.com
«Черноморец» (Одесса): Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Бабенко, Чорний (Вильхамссон, 72), Гошкодеря, Танчик, Морозенко, Голиков, Аржанов (Павлов, 90).
Предупреждение: Мищенко, 50.
Судьи: Можаровский (Львов), Войтюк (Запорожье), Володин (Херсон).
9 марта. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 2 227 зрителя.
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