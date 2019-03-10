"Мариуполь" - "Черноморец" - 0:0. 21 тур

Мариуполь - Черноморец - 0:0
 
«Мариуполь»: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Демири, Федорчук (Мишнев, 65), Игнатенко, Пихаленок, Вакула (Сикан, 86), Зубков (Тищенко, 81), Борячук.
Фото "Мариуполь" - "Черноморец" - 0:0. 21 тур
Фото: fcmariupol.com
 
«Черноморец» (Одесса): Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Бабенко, Чорний (Вильхамссон, 72), Гошкодеря, Танчик, Морозенко, Голиков, Аржанов (Павлов, 90).
 
Предупреждение: Мищенко, 50.
 
Судьи: Можаровский (Львов), Войтюк (Запорожье), Володин (Херсон).
 
9 марта. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 2 227 зрителя.
 
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