В благотворительном матче две студенческие хоккейные команды США устроили яркую драку
Близится Масленица и кулачные забавы становятся популярными.
4 марта в матче команд университетов Клемсона и Южной Каролины (США) произошел запоминающийся эпизод.
Благотворительная игра была посвящена сбору средств для онкобольных, но, несмотря на товарищеский характер матча, в середине третьего периода на льду вспыхнула массовая драка.
Нападающий Южной Каролины Кэмерон Мекка получил сильный удар в спину от хоккеиста Клемсона, что вызвало демонстрацию эффекта Принципа домино, приведшего к полномасштабной потасовке.
Even a charity game can’t stop two rivals from going at each other— SCAR Club Hockey? (@CockHockey)
#cawlidgehockey pic.twitter.com/lArGvTw8WD 3 марта 2019 г.
Победу в игре одержала команда университета Южной Каролины (5:4 Б).
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