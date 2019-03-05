Фаны "Карпат" и "Львова" растрощили трибуну на львовском дерби. Футбол
Стадиону "Украина" потребуется косметический ремонт.
В рамках 20-го тура Украинской Премьер-лиги состоялось львовское дерби.
На стадионе "Украина" встретились "Карпаты" и ФК "Львов" (0:1).
Помимо самого матча, болельщиков порадовала игра в "пятнашки", где со стороны ловцов выступали стюарды, а с противоположной стороны – один из прытких болельщиков.
Несмотря на многократный перевес в живой силе, стюарды не сразу поймали "зайца".
Кроме того, одной из забав болельщиков было выламывание кресел на трибуне и выбрасывание их на беговую дорожку.
По-видимому, этот своеобразный аттракцион обойдется организаторам матча в круглую сумму.
ТАЧДАУН на львівському дербі?— FootballHub (@FootballHub_Ua)
Фанат
@FCKarpatyLvivміг би класно грати в американський футбол, але обрав не те місце...
Заціни забіг за п'тибальною шкалою?
pic.twitter.com/GdzLWIOfHM 4 марта 2019 г.
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05.03.2019 13:12