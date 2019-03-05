Фаны "Карпат" и "Львова" растрощили трибуну на львовском дерби. Футбол

В рамках 20-го тура Украинской Премьер-лиги состоялось львовское дерби.

На стадионе "Украина" встретились "Карпаты" и ФК "Львов" (0:1).

Помимо самого матча, болельщиков порадовала игра в "пятнашки", где со стороны ловцов выступали стюарды, а с противоположной стороны – один из прытких болельщиков.

Несмотря на многократный перевес в живой силе, стюарды не сразу поймали "зайца".

Кроме того, одной из забав болельщиков было выламывание кресел на трибуне и выбрасывание их на беговую дорожку.

По-видимому, этот своеобразный аттракцион обойдется организаторам матча в круглую сумму.