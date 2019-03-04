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Серия А: Квальярелла забивает - "Сампдория" выигрывает (ВИДЕО) "Сампдория" победила СПАЛ в матче 26-го тура чемпионата Италии. Дублем отметился форвард Фабио Квальярелла. "Сампдория" набрала" 39 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. Фабио Квальярелла. Фото: gazzetta.it СПАЛ с 23 баллами располагается на 16-й строчке. В других матчах "Удинезе" победил "Болонью", "Дженоа" и "Фрозиноне" сыграли вничью. Чемпионат Италии Серия А 26-й тур СПАЛ - "Сампдория" - 1:2 (0:2) Голы: Квальярелла, 4 (0:1). Квальярелла, 11 (0:2). Куртич, 90+4 (1:2). СПАЛ: Вивиано, Фелипе (Антенуччи, 83), Ционек, Бонифаци, Куртич, Миссироли, Валоти (Янкович, 79), Скьяттарелла (Мурджа, 55), Фарес, Флоккари, Петанья. "Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Сала, Андерсен, Колли, Сапонара (Янкто, 59), Прат (Мурру, 89), Линетти, Виейра, Квальярелла (Дефрель, 69), Габбьядини. Предупреждения: Фарес, 71. Виейра, 73. Сала, 76. Валоти, 76. Аудеро, 90+1. Удаление: Ционек, 90+7. Судья: Паскуа. 3 марта. Феррара. Стадион "Stadio Paolo Mazza". "Удинезе" - "Болонья" - 2:1 (1:1) Голы: де Пауль, 25 - с пенальти (1:0). Паласио, 39 (1:1). Пуссетто, 79 (2:1). "Удинезе": Муссо, Зегелар, Найтинк, Де Майо, Трост-Эконг, Стрюгер Ларсен, тер Авест (Сандру, 76), Мандрагора, Окака Чука (Теодорчик, 90+2), де Пауль, Пуссетто (Лазанья, 88). "Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко, Джемаили (Надь, 76), Поли (Донса, 66), Сориано (Сансоне, 80), Паласио, Сантандер, Орсолини. Предупреждения: Поли, 23. Мандрагора, 38. Зегелар, 51. Сантандер, 81. Дейкс, 89. Окака Чука, 90+2. Судья: Масса. 3 марта. Удине. Стадион "Dacia Arena". "Дженоа" - "Фрозиноне" - 0:0 "Дженоа": Раду, Кришито, Зуканович, Бираски (Пандев, 46), Ромеро, Радованович, Лазович, Бесса, Лерагер, Санабрия, Куаме (Дальмонте, 78). "Фрозиноне": Спортьелло, Молинаро, Саламон, Капуано, Гольданига, Вивиани (Майелло, 56), Чибса, Кассата, Чано (Гори, 89), Паганини, Пинамонти (Чофани, 73). Предупреждения: Кассата, 20. Вивиани, 25. Зуканович, 36. Куаме, 74. Чофани, 82. Удаление: Кассата, 34. Судья: Мариани. 3 марта. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

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