"Черноморец" - "Шахтер" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)  

Черноморец - Шахтер - 0:1 (0:0)
 
Гол: Марлос, 76 - с пенальти.
 
«Черноморец»: Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Мусолитин (Хамелюк, 49), Чорний (Вильхамссон, 70), Гошкодеря, Танчик, Морозенко, Голиков (Павлов, 90+2), Аржанов.
Фото "Черноморец" - "Шахтер" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО)
Фото: shakhtar.com
 
«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик (Соломон, 60), Тайсон, Марлос (Фернандо, 90+3), Коваленко (Малышев, 85), Мораэс.
 
Предупреждены: Рыжук, 42. Литовченко, 53. Аржанов, 59. Кривцов, 65. Марлос, 90+1.
 
Судьи: Пасхал (Херсон), Корнийко (Миргород), Скрипка (Кропивницкий).
 
2 марта. Одесса. Стадион «Черноморец». 10 125 зрителей.
 
 


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