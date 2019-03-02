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"Черноморец" - "Шахтер" - 0:1. 20 тур (ВИДЕО) Черноморец - Шахтер - 0:1 (0:0) Гол: Марлос, 76 - с пенальти. «Черноморец»: Литовченко, Рыжук, Грачев, Мищенко, Мусолитин (Хамелюк, 49), Чорний (Вильхамссон, 70), Гошкодеря, Танчик, Морозенко, Голиков (Павлов, 90+2), Аржанов. Фото: shakhtar.com «Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Патрик (Соломон, 60), Тайсон, Марлос (Фернандо, 90+3), Коваленко (Малышев, 85), Мораэс. Предупреждены: Рыжук, 42. Литовченко, 53. Аржанов, 59. Кривцов, 65. Марлос, 90+1. Судьи: Пасхал (Херсон), Корнийко (Миргород), Скрипка (Кропивницкий). 2 марта. Одесса. Стадион «Черноморец». 10 125 зрителей. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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