Номер не прошел: капитан "Реала" пропустит 2 матча Лиги Чемпионов из-за умышленного получения желтой карточки. Футбол

УЕФА в два раза увеличил штраф для Серхио Рамоса.

Дисциплинарная комиссия УЕФА приняла решение дисквалифицировать капитана "Реала" Серхио Рамоса на два матча Лиги Чемпионов, сообщается на официальном сайте организации.

По версии УЕФА Рамос намеренно получил желтую карточку в игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Аякса" (2:1) в Амстердаме, дабы "обнулить" данный статистический показатель перед матчами в следующем раунде этого турнира.

Таким образом, испанский футболист получил дополнительно один матч дисквалификации, и пропустит не только ответный матч против "Аякса" в Мадриде, но и первую четвертьфинальную встречу, если "Реал" пробьется в данную стадию турнира.

Кроме того, на Рамоса наложен штраф в размере 1,5 тыс. евро.