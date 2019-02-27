"Днепр" растерял былую мощь (ВИДЕО)  

ДОНБАСС - ДНЕПР - 7:1 (2:1, 3:0, 2:0)
 
Голы: Никифоров (бол., Жовнир), 7:36 - 1:0. Лялька (Коренчук), 17:36 - 2:0. Золотухин (Жвачкин), 18:30 - 2:1. Лялька, 21:03 - 3:1. Манукян (Захаров), 24:29 - 4:1. Коренчук (Жовнир, Лялька), 37:08 - 5:1. Мостовой (Костиков, Захаров), 41:38 - 6:1. Захаров (бол. Манукян), 49:21 - 7:1. 
Фото "Днепр" растерял былую мощь (ВИДЕО)
Суббота. Дружковка. ЛА "Альтаир". "Донбасс" - "Днепр" - 7:1. опасный момент у ворот гостей. Фото: hcdonbass.com
 
Вратари: Дьяченко - Петров (Сурканов, 37:08).
 
23 февраля. Дружковка. ЛА «Альтаир».
 
Вот и все. Мечты дебютанта УХЛ - «Днепра» о победе в регулярном чемпионате так ими и остались. Проиграв за последний месяц все, что только можно было, херсонцы в итоге финишируют на третьем месте.
 
На финише чемпионата «Днепр» растерял былую мощь окончательно. Что и подтвердила эта игра. Счет донетчане открыли уже в дебюте. За задержку соперника клюшкой две минуты штрафа заработал Илья Декало, и хозяева реализовали большинство. Точно с полузоны выстрелил Евгений Никифоров - 1:0.
 
Гости долго приходили в себя, впереди у них мало что получалось, поэтому работы у Богдана Дьяченко практически не было. А вот в конце двадцатиминутки команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала отметились донетчане, когда Виталий Лялька грамотно бросал из-под защитника, а Олег Петров попросту не видел полет шайбы. А через 54 секунды забросил уже «Днепр». Из-за ворот Андрей Жвачкин отпасовал на Ивана Золотухина, и он без сопротивления расстрелял ворота оппонентов - 2:1.
 
Впрочем, окончательно переломить ход борьбы херсонцам не удалось. В дебюте второго периода «Донбасс» окончательно снял вопрос о победителе. Индивидуально отменно сыграл Лялька. Подхватив шайбу в своей зоне, он проехал через всю площадку, выкатился на забивную позицию и точно бросил в левый от Петрова угол. Вскоре забросил еще и Тигран Манукян, поразивший правую от вратаря девятку - 4:1.
 
После этого игра потеряла всякий смысл и содержание. «Донбасс» продолжал владеть преимуществом и забросил еще три шайбы в ворота недавнего лидера чемпионата. Клуб из Донецка на всех парах мчит к победе в регулярном чемпионате, а «Днепр» скатился на третью позицию окончательно, и в преддверии матчей плей-офф поклонников команды это не может не тревожить.
 
Кстати по плей-офф. После поражения стало ясно, что на стадии 1/4 финала «Днепр» сыграет с «Ледяными Волками». Матчи будут играться до двух побед одной из команд. Четвертьфинал плей-офф УХЛ стартует 2 марта в Киеве, а потом 5 марта переедет в Херсон. В случае надобности, 6 марта, также в Херсоне, команды сыграют третий и поединок. Отметим, что в первой паре четвертьфиналистов играют «Белый Барс и «Динамо».
 
 
Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:
 
- Что нам не удалось сделать? Мы много чего не сделали, а «Донбасс» хочу поздравить с победой. Нам же теперь нужно готовиться к матчам плей-офф.
 
Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:
 
- В принципе я игрой и содержанием доволен, хотя так не бывает, чтобы хоккеисты выполняли все тренерские установки. Но самое главное, что нас были атаки, и было их завершение. Впереди игра с «Кременчугом» и мы настраиваемся по-боевому. Это будет последняя игра регулярного чемпионата, и от нее очень многое будет зависеть. Это понимают все. 
 
БЕЛЫЙ БАРС - КРЕМЕНЧУГ - 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
 
Голы: Чорный, 2:21 - 0:1. Гриценко (Савченко), 25:44 - 0:2. Киселев (Зайцев), 34:50 - 0:3. Арабов, 39:24 - 1:3.
 
Вратари: Кучер - Гордюшин.
 
24 февраля. Белая Церковь. ЛА «Белый Барс».
 
В предыдущих двух матчах этих команд, «Кременчуг» набросал в ворота белоцерковцев без малого два десятка шайб, но на этот раз все было иначе. Хотя уже первая осмысленная атака гостей привела к голу. Кирилл Кучер достал шайбу из ворот после выверенного броска Дмитрия Чорного. До первого перерыва команды пытались много атаковать, но впереди мысли явно не хватало. По разу коллективы имели большинство, но и здесь счет не изменился.
 
В дебюте второго периода «Белый Барс» попытался отыграться и больше времени проводил в зоне соперников, но пропустил быстрый контрвыпад и поплатился. Иван Савченко от левого борта набросил на пятак, где набежавший Тимур Гриценко положил диск в ворота - 0:2. Атакующий пыл команды Константина Буценко несколько угас и вскоре «Кременчуг» забросил и третью шайбу. В своей зоне грубо ошиблись хозяйские защитники, после чего шайбу подхватил Александр Зайцев и после некоторой паузы из-за ворот отпасовал на Николая Киселева, который с близкого расстояния заставил в третий раз капитулировать Кучера - 0:3.
 
В конце периода команды попытались сыграть в открытый хоккей, и здесь повезло «Белому Барсу». С близкого расстояния первую шайбу в ворота оппонентов забросил Богдан Арабов - 1:3. 
 
В заключительной двадцатиминутке шла жесткая, а порой просто жестокая борьба. Судьи выписали на две команды 19 штрафных минут, но никому забросить больше не удалось.
 
«Кременчуг» набрал три очка и теперь в очном противостоянии с «Донбассом» решит судьбу первого места по итогам регулярного чемпионата, причем хоккеистам из Полтавщины нужно обязательно побеждать, причем в основное время. 
 
ДИНАМО - ЛЕДЯНЫЕ ВОЛКИ - 6:3 (1:1, 4:0, 1:2)
 
Голы: Шабанов (Овчинников), 11:39 - 1:0. Пойманов (бол. Сиротенко, Халин), 16:52 - 1:1. Сиротенко (Пойманов, Бабчук), 21:51 - 2:1. Олейник (Скрипец), 23:21 - 3:1. Фирсов (бол. Скрипец, Максименко), 35:47 - 4:1. Бабчук (бол. Халин, Пойманов), 37:05 - 5:1. Федосов (бол. Шабанов, Микульчик), 43:29 - 5:2. Чердак (бол. Халин), 56:20 - 6:2. Давыденко (Шабанов, Овчинников), 56:52 - 6:3.
 
Вратари: Мамедов - Власенко.
 
23 февраля. Харьков. ЛА «Салтовский лед». 
 
В середине февраля в Киеве «Динамо» и «Ледяные волки» подарили зрелищный и результативный хоккей. Тогда - 5:4 победили киевляне, и динамовцы хотели взять реванш.
 
Получилось, причем и на этот раз соперники забросили все те же девять шайб. Все решилось во втором периоде, который харьковчане выиграли - 4:0.
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
 
И В ВО ПО П Ш О
 
1. Донбасс 39 30 2 1 6 195-76 95
 
2. Кременчуг 39 29 2 2 6 203-95 93
 
3. Днепр 39 25 4 3 7 139-69 86
 
4. Белый Барс 39 12 1 1 25 97-164 39
 
5. Динамо 39 8 1 2 28 86-157 28
 
6. Ледяные волки 39 2 1 2 34 79-238 10
 
40-й тур, 27 февраля: Ледяные волки - Днепр, Донбасс - Кременчуг, Динамо - Белый Барс.


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