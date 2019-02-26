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"Шахтер" - "Александрия" - 2:0. 19 тур Шахтер - Александрия - 2:0 (2:0) Голы: Марлос, 14 (1:0). Жуниор Мораэс, 35 (2:0). «Шахтер» (Донецк): Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат (Матвиенко, 90), Марлос, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик (Майкон, 69), Коваленко (Соломон, 79), Жуниор Мораес. Фото: shakhtar.com «Александрия»: Панькив, Шендрик, Пашаев, Стецков (Микицей, 46), Дедечко, Банада, Гречишкин (Пономарь, 77), Запорожан, Лучкевич, Ковалец, Полярус (Ситало, 46). Предупреждения: Кривцов, 11. Стецков, 25. Дедечко, 55. Ситало, 88 25 февраля. Харьков. Стадион «Металлист». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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