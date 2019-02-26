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2019-02-26
"Шахтер" - "Александрия" - 2:0. 19 тур
Шахтер - Александрия - 2:0 (2:0)
Голы: Марлос, 14 (1:0). Жуниор Мораэс, 35 (2:0).
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат (Матвиенко, 90), Марлос, Степаненко, Тайсон, Алан Патрик (Майкон, 69), Коваленко (Соломон, 79), Жуниор Мораес.
Фото: shakhtar.com
«Александрия»: Панькив, Шендрик, Пашаев, Стецков (Микицей, 46), Дедечко, Банада, Гречишкин (Пономарь, 77), Запорожан, Лучкевич, Ковалец, Полярус (Ситало, 46).
Предупреждения: Кривцов, 11. Стецков, 25. Дедечко, 55. Ситало, 88
25 февраля. Харьков. Стадион «Металлист».
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