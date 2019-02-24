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Бундеслига: "Вольфсбург" и "Майнц" разгромили соперников "Вольфсбург" крупно обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха в 23-м туре чемпионата Германии - 3:0. В составе победителей Адмир Мехмеди оформил дубль, также голом отличился Янник Герхардт. Фото: bild.de "Вольфсбург" набрал 38 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Боруссия" с 43 очками осталась на третьей строчке. В другом матче дня "Шальке" уступил "Майнцу" - 0:3. Чемпионат Германии Бундеслига 1 23-й тур "Боруссия М" - "Вольфсбург" - 0:3 (0:1) Голы: Герхардт, 38 (0:1). Мехмеди, 68 (0:2). Мехмеди, 83 (0:3). "Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Джонсон, Крамер, Закария (Хофманн, 46), Нойхаус (Дрмич, 82), Штиндль, Херрманн (Плеа, 67), Азар. "Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Реджбецай, 78), Брекало (Мехмеди, 64), Вегхорст (Клаус, 84). Предупреждения: Брекало, 58. Нойхаус, 61. Штиндль, 87. Судья: Кампка (Германия). 23 февраля. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park". "Майнц" - "Шальке-04" - 3:0 (1:0) Голы: Онисиво, 18 (1:0). Матета, 73 (2:0). Онисиво, 84 (3:0). "Майнц": Мюллер, Донати, Белль, Кариколь (Бунгерт, 90+1), Ниакате, Латца, Озтунали, Гбамен, Уджа (Матета, 64), Боэтиус (Максим, 86), Онисиво. "Шальке-04": Нюбель, Брума (Райт, 69), Настасич, Сане, Руди, Калиджури, Очипка, Маскарель (Харит, 57), Бенталеб, Ут, Скрцибски (Кутуджу, 63). Предупреждения: Латца, 29. Брума, 49. Озтунали, 60. Боэтиус, 72. Калиджури, 75. Онисиво, 85. Судья: Яблонски (Германия). 23 февраля. Майнц. Стадион "Opel Arena".

Спорт-Экспресс

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