Бундеслига: "Вольфсбург" и "Майнц" разгромили соперников

"Вольфсбург" крупно обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха в 23-м туре чемпионата Германии - 3:0.
 
В составе победителей Адмир Мехмеди оформил дубль, также голом отличился Янник Герхардт.
Фото Бундеслига: "Вольфсбург" и "Майнц" разгромили соперников
Фото: bild.de
 
"Вольфсбург" набрал 38 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, "Боруссия" с 43 очками осталась на третьей строчке.
 
В другом матче дня "Шальке" уступил "Майнцу" - 0:3.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1
 
23-й тур
 
"Боруссия М" - "Вольфсбург" - 0:3 (0:1)
 
Голы: Герхардт, 38 (0:1). Мехмеди, 68 (0:2). Мехмеди, 83 (0:3).
 
"Боруссия М": Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Джонсон, Крамер, Закария (Хофманн, 46), Нойхаус (Дрмич, 82), Штиндль, Херрманн (Плеа, 67), Азар.
 
"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Штеффен (Реджбецай, 78), Брекало (Мехмеди, 64), Вегхорст (Клаус, 84).
 
Предупреждения: Брекало, 58. Нойхаус, 61. Штиндль, 87.
 
Судья: Кампка (Германия).
 
23 февраля. Менхенгладбах. Стадион "Stadion im Borussia-Park".
 
"Майнц" - "Шальке-04" - 3:0 (1:0)
 
Голы: Онисиво, 18 (1:0). Матета, 73 (2:0). Онисиво, 84 (3:0).
 
"Майнц": Мюллер, Донати, Белль, Кариколь (Бунгерт, 90+1), Ниакате, Латца, Озтунали, Гбамен, Уджа (Матета, 64), Боэтиус (Максим, 86), Онисиво.
 
"Шальке-04": Нюбель, Брума (Райт, 69), Настасич, Сане, Руди, Калиджури, Очипка, Маскарель (Харит, 57), Бенталеб, Ут, Скрцибски (Кутуджу, 63).
 
Предупреждения: Латца, 29. Брума, 49. Озтунали, 60. Боэтиус, 72. Калиджури, 75. Онисиво, 85.
 
Судья: Яблонски (Германия).
 
23 февраля. Майнц. Стадион "Opel Arena".


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