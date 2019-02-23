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"Мариуполь" - "Олимпик" - 2:1. 19 тур Мариуполь - Олимпик - 2:1 (1:1) Голы: Г. Пасич, 26 (0:1). Пихаленок, 45+2 - с пенальти (1:1). Борячук, 48 - с пенальти (2:1). Фото: fcmariupol.com «Мариуполь»: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Быков, Демири, Федорчук (Игнатенко, 66), Мишнев, Пихаленок, Вакула (Чурко, 77), Зубков (Тищенко, 84), Борячук. «Олимпик» (Донецк): Махновский, Ксенз, Цымбалюк, Гришко, Вантух (Балашов, 77), Гай, Кольцов (Шиндер, 85), Г.Пасич, Е.Пасич, Дийе, Дегтярев (Тейшейра, 66). Предупреждения: Федорчук, 19. Махновский, 45. Судьи: Шурман (Киев), Сухин, Павлинов (оба - Одесса). 23 февраля. Мариуполь. Стадион имени В.С. . Мариуполь. Стадион имени В.С. Бойко . 1 214 зрителя. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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