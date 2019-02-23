"Мариуполь" - "Олимпик" - 2:1. 19 тур

Мариуполь - Олимпик - 2:1 (1:1)
 
Голы: Г. Пасич, 26 (0:1). Пихаленок, 45+2 - с пенальти (1:1). Борячук, 48 - с пенальти (2:1).
Фото "Мариуполь" - "Олимпик" - 2:1. 19 тур
Фото: fcmariupol.com
 
«Мариуполь»: Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Быков, Демири, Федорчук (Игнатенко, 66), Мишнев, Пихаленок, Вакула (Чурко, 77), Зубков (Тищенко, 84), Борячук.
 
«Олимпик» (Донецк): Махновский, Ксенз, Цымбалюк, Гришко, Вантух (Балашов, 77), Гай, Кольцов (Шиндер, 85), Г.Пасич, Е.Пасич, Дийе, Дегтярев (Тейшейра, 66).
 
Предупреждения: Федорчук, 19. Махновский, 45.
 
Судьи: Шурман (Киев), Сухин, Павлинов (оба - Одесса).
 
23 февраля. Мариуполь. Стадион имени В.С.Бойко. 1 214 зрителя.
 


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