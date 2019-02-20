Абрамович потратил на зарплаты игроков "Челси" 2,76 млрд фунтов, - СМИ. Футбол

Обладать клубом АПЛ – дорогое удовольствие.

Абрамович потратил на зарплаты игроков "Челси" 2,76 млрд фунтов, - СМИ

Лондонский "Челси" начиная с сезона-1992/93, когда была образована Английская Премьер-Лига, потратил на зарплаты игроков более 3 млрд фунтов, сообщает The Sun, ссылаясь на цифры, собранные BetVictor.

При этом с 2003 года, когда клуб приобрел роSSийский бизнесмен Роман Абрамович, на зарплаты футболистов было потрачено около 2,76 млрд. По этому показателю лондонцы находятся на первом месте в АПЛ. На второй позиции находится "Манчестер Юнайтед", потративший примерно 2,6 млрд.

За время "эры Абрамовича" "блюз" пять раз становились чемпионами Англии, а также выиграли Лигу Чемпионов и Лигу Европы. Кроме того, лондонцы пять раз становились обладателем Кубка Англии, трижды выигрывали Кубок лиги и дважды побеждали в Суперкубке Англии.

За это время больше "Челси" завоевал трофеев лишь "Манчестер Юнайтед" (22).


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