Второй раз в истории Лиги Чемпионов оба матча игрового дня 1/8 финала завершились без голов

В повторении рекорда поучаствовали "Ливерпуль" с "Баварией" и "Лион" с "Барсой".

Второй раз в истории Лиги Чемпионов оба матча игрового дня 1/8 финала завершились без голов

Накануне в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов были сыграны два матча: "Ливерпуль" - "Бавария" и "Лион" - "Барселона".

Оба поединка завершились со счетом 0:0. Таким образом, оба матча игрового дня в рамках 1/8 финала во второй раз в истории турнира завершились безрезультативной ничьей.

В первый раз подобное случилось в 2016-м году. Тогда со счетом 0:0 завершились матчи "Атлетико" - ПСВ и "Манчестер Сити" - "Динамо" (Киев).

Добавим, что ответные матчи команд приходятся на 13-е число марта.

Для двух команд это число действительно окажется несчастливым.

Напомним, перед матчем на "Энфилд Роуд" "Бавария" посягнула на одну из главных святынь Ливерпуля.

Стоит добавить, что один из лидеров атак "Барсы" Луис Суарес не смог забить в 16-м подряд выездном поединке Лиги Чемпионов. "Засуха" чилийца длится 20 октября 2015 года.

Luis Su?rez has failed to score in his last 16 UCL away games:

? vs BATE
? vs Arsenal
? vs Atl?tico
? vs Gladbach
? vs Man City
? vs Celtic
? vs PSG
? vs Juve
? vs Sporting
? vs Olympiacos
? vs Juve
? vs Chelsea
? vs Roma
? vs Spurs
? vs Inter
? vs Lyon

? pic.twitter.com/7dhICLKQ1K

— Squawka Football (@Squawka) 19 февраля 2019 г.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Усик устроил бой с тенью в водеУсик устроил бой с тенью в воде
Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"
Херманн выиграла гонку преследования в Солт-Лейк-СитиХерманн выиграла гонку преследования в Солт-Лейк-Сити
Примера: "Вильярреал" дома разгромил "Севилью"Примера: "Вильярреал" дома разгромил "Севилью"
Серия А: "Интер" с трудом обыграл "Сампдорию" (ВИДЕО)  Серия А: "Интер" с трудом обыграл "Сампдорию" (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Игроку Английской Премьер-Лиги грозит 3-летний тюремный срок за уклонение от армии. ФутболИгроку Английской Премьер-Лиги грозит 3-летний тюремный срок за уклонение от армии. Футбол
В драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удараВ драке матча НХЛ тафгай уложил соперника с одного удара
Футбольный клуб, еще год назад выступавший в УПЛ, снялся с розыгрыша Первой лигиФутбольный клуб, еще год назад выступавший в УПЛ, снялся с розыгрыша Первой лиги
Лобановский попал в тройку лучших тренеров, которые не выигрывали Лигу ЧемпионовЛобановский попал в тройку лучших тренеров, которые не выигрывали Лигу Чемпионов
"Динамо" попало в список самых культовых клубов в истории футбола по версии France Football"Динамо" попало в список самых культовых клубов в истории футбола по версии France Football
Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"
Лига чемпионов: Судьбоносные пять минутЛига чемпионов: Судьбоносные пять минут
"Манчестер Юнайтед" одержал юбилейную 10-ю победу в 11-ти матчах под руководством Сольскьяера"Манчестер Юнайтед" одержал юбилейную 10-ю победу в 11-ти матчах под руководством Сольскьяера
Кубок Франции: Клуб третьей лиги дал бой "ПСЖ"Кубок Франции: Клуб третьей лиги дал бой "ПСЖ"
Бейсбольный мяч убил фанатку во время матча регулярного чемпионата СШАБейсбольный мяч убил фанатку во время матча регулярного чемпионата США
Последние новости
Подгружаем последние новости