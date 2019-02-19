Игроку Английской Премьер-Лиги грозит 3-летний тюремный срок за уклонение от армии. Футбол
В Сингапуре жесткие законы на этот счет.
Полузащитнику "Фулхэма" Бену Дэвису грозит тюремный срок в Сингапуре. Юный футболист может угодить в тюрьму на три года за уклонение от армии, сообщает BBC, ссылаясь на заявление министерства обороны города-государства.
По закону Сингапура, все мужчины, достигшие 18-летнего возраста должны пройти службу в армии или в органах правопорядка в течение двух лет.
18-летний Дэвис просил у властей своей страны отсрочку, но получил отказ.
При этом тюремный срок может быть заменен штрафом в размере 10 тыс. долл., отмечает издание.
Добавим, Дэвис подписал контракт с "дачниками" в прошлом году, став первым представителем Сингапура в Английской Премьер-Лиге.
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19.02.2019 08:14