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2019-02-18
Лига 1: Мбаппе забивает - "ПСЖ" побеждает
"ПСЖ" на выезде обыграл "Сент-Этьен" в матче 25-го тура чемпионата Франции - 1:0.
Единственный гол на 52-й минуте забил нападающий Кильян Мбаппе.
Кильян Мбаппе. Фото: psg.fr
Парижане опережают "Лилль", идущий вторым в турнирной таблице, на 12 очков.
У "ПСЖ" еще две игры в запасе.
Чемпионат Франции
Лига 1
25-й тур
"Сент-Этьен" - "ПСЖ" - 0:1 (0:0)
Гол: Мбаппе, 73.
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши (Диони, 80), Перрен, Колодзейчак, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла, Амума (Берич, 71), Хазри, Аит Беннассер, Монне-Паке (Норден, 86).
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Бернат (Дагба, 60), Маркиньюс, Керер, Дракслер (Кюрзава, 69), Паредес, Ди Мария (Кимпембе, 85), Мбаппе, Диаби.
Предупреждения: Хазри, 41. Бернат, 50. Дани Алвес, 59. Ареола, 90. Кюрзава, 90+4. Мбаппе, 90+5.
Судья: Бастьен.
17 февраля. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".
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