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Лига 1: Мбаппе забивает - "ПСЖ" побеждает "ПСЖ" на выезде обыграл "Сент-Этьен" в матче 25-го тура чемпионата Франции - 1:0. Единственный гол на 52-й минуте забил нападающий Кильян Мбаппе. Кильян Мбаппе. Фото: psg.fr Парижане опережают "Лилль", идущий вторым в турнирной таблице, на 12 очков. У "ПСЖ" еще две игры в запасе. Чемпионат Франции Лига 1 25-й тур "Сент-Этьен" - "ПСЖ" - 0:1 (0:0) Гол: Мбаппе, 73. "Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши (Диони, 80), Перрен, Колодзейчак, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла, Амума (Берич, 71), Хазри, Аит Беннассер, Монне-Паке (Норден, 86). "ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Бернат (Дагба, 60), Маркиньюс, Керер, Дракслер (Кюрзава, 69), Паредес, Ди Мария (Кимпембе, 85), Мбаппе, Диаби. Предупреждения: Хазри, 41. Бернат, 50. Дани Алвес, 59. Ареола, 90. Кюрзава, 90+4. Мбаппе, 90+5. Судья: Бастьен. 17 февраля. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".

Спорт-Экспресс

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