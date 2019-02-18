Лига 1: Мбаппе забивает - "ПСЖ" побеждает

"ПСЖ" на выезде обыграл "Сент-Этьен" в матче 25-го тура чемпионата Франции - 1:0.
 
Единственный гол на 52-й минуте забил нападающий Кильян Мбаппе.
Фото Лига 1: Мбаппе забивает - "ПСЖ" побеждает
Кильян Мбаппе. Фото: psg.fr
 
Парижане опережают "Лилль", идущий вторым в турнирной таблице, на 12 очков.
 
У "ПСЖ" еще две игры в запасе.
 
Чемпионат Франции 
 
Лига 1 
 
25-й тур 
 
"Сент-Этьен" - "ПСЖ" - 0:1 (0:0)
 
Гол: Мбаппе, 73. 
 
"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши (Диони, 80), Перрен, Колодзейчак, Габриэл Силва, М`Вила, Кабелла, Амума (Берич, 71), Хазри, Аит Беннассер, Монне-Паке (Норден, 86).
 
"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Бернат (Дагба, 60), Маркиньюс, Керер, Дракслер (Кюрзава, 69), Паредес, Ди Мария (Кимпембе, 85), Мбаппе, Диаби.
 
Предупреждения: Хазри, 41. Бернат, 50. Дани Алвес, 59. Ареола, 90. Кюрзава, 90+4. Мбаппе, 90+5. 
 
Судья: Бастьен.
 
17 февраля. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".


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