Серия А: "Аталанта" дома уступила "Милану" (ВИДЕО)  

"Милан" на выезде выиграл у "Аталанты" в матче 24-го тура чемпионата Италии.
 
Дублем в составе победителей отметился Кшиштоф Пентек.
Фото Серия А: "Аталанта" дома уступила "Милану" (ВИДЕО)
Кшиштоф Пентек. Фото: gazzetta.it
 
Поляк, перебравшися в стан "россонери" в январе, забивает в четвертом подряд матче.
 
Команды остались на прежних местах в турнирной таблице: "Милан" на 4-м, а "Аталанта" на 5-м.
 
Однако у "Ромы" впереди еще игра в этом туре, поэтому она может выйти на пятую строчку.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
24-й тур 
 
"Аталанта" - "Милан" - 1:3 (1:1)
 
Голы: Фройлер, 33 (1:0). Пентек, 45+1 (1:1). Хакан Чалханоглу, 55 (1:2). Пентек, 61 (1:3).
 
"Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур (Гозенс, 65), Толой, Джимсити, Кастань, Иличич, де Рон, Фройлер, Гомес (Кулушевски, 59), Сапата (Барроу, 78).
 
"Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бакайоко, Кессье, Лукас Пакета (Лаксальт, 87), Сусо (Самуэль Кастильехо, 77), Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 68).
 
Предупреждения: де Рон, 18. Сусо, 27. Родригес, 88.
 
Судья: Паскуа.
 
16 февраля. Бергамо. Стадион "Атлети Адзурри д’Италия".
 


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