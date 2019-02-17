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Серия А: "Аталанта" дома уступила "Милану" (ВИДЕО) "Милан" на выезде выиграл у "Аталанты" в матче 24-го тура чемпионата Италии. Дублем в составе победителей отметился Кшиштоф Пентек. Кшиштоф Пентек. Фото: gazzetta.it Поляк, перебравшися в стан "россонери" в январе, забивает в четвертом подряд матче. Команды остались на прежних местах в турнирной таблице: "Милан" на 4-м, а "Аталанта" на 5-м. Однако у "Ромы" впереди еще игра в этом туре, поэтому она может выйти на пятую строчку. Чемпионат Италии Серия А 24-й тур "Аталанта" - "Милан" - 1:3 (1:1) Голы: Фройлер, 33 (1:0). Пентек, 45+1 (1:1). Хакан Чалханоглу, 55 (1:2). Пентек, 61 (1:3). "Аталанта": Бериша, Паломино, Хатебур (Гозенс, 65), Толой, Джимсити, Кастань, Иличич, де Рон, Фройлер, Гомес (Кулушевски, 59), Сапата (Барроу, 78). "Милан": Дж.Доннарумма, Музаккьо, Родригес, Романьоли, Калабрия, Бакайоко, Кессье, Лукас Пакета (Лаксальт, 87), Сусо (Самуэль Кастильехо, 77), Хакан Чалханоглу, Пентек (Кутроне, 68). Предупреждения: де Рон, 18. Сусо, 27. Родригес, 88. Судья: Паскуа. 16 февраля. Бергамо. Стадион "Атлети Адзурри д’Италия".

Спорт-Экспресс

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