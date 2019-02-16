Машину супруги форварда "Интера" забросали камнями

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера"  Мауро Икарди попала в неприятную ситуацию.
 
Ее машину, в которой она находилась вместе с детьми, закидали камнями, информирует Sportmediaset.
Фото Машину супруги форварда "Интера" забросали камнями
Ванда Нара. Фото: gazzetta.it
 
По данным издания, инцидент не имел серьезных последствий. Ванда и дети отделались испугом.
 
Напомним,  что на днях Икарди лишили капитанской повязки, а также он не попал в заявку команды на матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида".
 
Ранее сообщалось, что руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал заявления своей жены и агента Ванды Нары, которая допустила несколько критических высказываний в адрес клуба.
 
В текущем сезоне Икарди провел 28 матчей и забил 15 мячей во всех турнирах, информирует СЭ.


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