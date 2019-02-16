Машину супруги форварда "Интера" забросали камнями

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди попала в неприятную ситуацию.

Ее машину, в которой она находилась вместе с детьми, закидали камнями, информирует Sportmediaset.

Ванда Нара. Фото: gazzetta.it

По данным издания, инцидент не имел серьезных последствий. Ванда и дети отделались испугом.

Напомним, что на днях Икарди лишили капитанской повязки, а также он не попал в заявку команды на матч в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Рапида".

Ранее сообщалось, что руководство "Интера" осталось недовольно тем, что Икарди никак не прокомментировал заявления своей жены и агента Ванды Нары, которая допустила несколько критических высказываний в адрес клуба.