"Шахтер", играя 80 минут в меньшинстве, устоял против "Айнтрахта" в Лиге Европы. Футбол

У Тараса Степаненко будет время провести работу над ошибками.

"Шахтер", играя 80 минут в меньшинстве, устоял против "Айнтрахта" в Лиге Европы

Вслед за динамовцами Киева в европейскую весну-2019 вступили футболисты донецкого "Шахтера".

В матче стадии 1/16 финала Лиги Европы "горняки" в Харькове принимали франкфуртский "Айнтрахт".

Матч завершился результативной ничьей 2:2.

На результат поединка повлияло быстрое удаление полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко. Всего 11 минут понадобилось игроку сборной Украины, чтобы заработать две желтые карточки.

Стоит отметить, что дебют поединка был богат на события и без удаления Степаненко.

Уже на 7-й минуте счет открыли гости - Мартин Хинтереггер продавил в воздухе Исмаили и заставил ошибиться Андрея Пятова 0:1.

Спустя 3 минуты против Мораеса неаккуратно сыграл в собственной штрафной площади Макото Хасэбэ и английский рефери Энтони Тейлор назначил 11-метровый, реализованный Марлосом 1:1.

А спустя минуту соло взял Степаненко.

На удивление, после удаления игрока "Шахтера", матч не превратился в дорогу с односторонним движением.

Пропустив на 51-й минуте второй гол (Филип Костич), "горняки" не пали духом, индивидуальными усилиями Исмаили создали и не реализовали на 63-й минуте голевой момент.

Однако это было только прелюдия. Спустя четыре минуты бразильский тандем Мораес – Тайсон создали еще один момент у ворот Кевина Траппа и, на этот раз, Тайсон был точен 2:2.

В оставшиеся 25 минут на поле шла открытая игра, с обоюдными шансами на победу.

При этом гости создали гораздо больше моментов, но "Шахтер" выстоял и сохранил шансы на общую победу в двухраундовом противостоянии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Лион" обвинил журналистов во лжи"Лион" обвинил журналистов во лжи
"Манчестер Юнайтед" предлагает за 18-летнего игрока 57 млн евро, - СМИ. Футбол"Манчестер Юнайтед" предлагает за 18-летнего игрока 57 млн евро, - СМИ. Футбол
Игроки "Реала" разговаривают с Бэйлом при помощи жестовИгроки "Реала" разговаривают с Бэйлом при помощи жестов
Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"
В ПСЖ готовы потратить 200 млн евро на приобретение двух игроков, - СМИВ ПСЖ готовы потратить 200 млн евро на приобретение двух игроков, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"Лига Европы: "Севилья" в гостях обыграла "Лацио"
Пять человек госпитализированы с ножевыми ранениями после драки фанатов "Лацио" и "Севильи". ФутболПять человек госпитализированы с ножевыми ранениями после драки фанатов "Лацио" и "Севильи". Футбол
Евросоюз выступает против действий "Феррари" и "Макларена"Евросоюз выступает против действий "Феррари" и "Макларена"
"Динамо" попало в список самых культовых клубов в истории футбола по версии France Football"Динамо" попало в список самых культовых клубов в истории футбола по версии France Football
На Крещатике подрались футбольные болельщики "Динамо" и "Айнтрахта"На Крещатике подрались футбольные болельщики "Динамо" и "Айнтрахта"
"Динамо" увезло героическую ничью из Пирея. Футбол"Динамо" увезло героическую ничью из Пирея. Футбол
"Барселона" в финансовом кризисе: клуб взял многомиллионный кредит, чтобы оплатить трансферы. Футбол"Барселона" в финансовом кризисе: клуб взял многомиллионный кредит, чтобы оплатить трансферы. Футбол
Лига чемпионов: Судьбоносные пять минутЛига чемпионов: Судьбоносные пять минут
"Черноморец": Засуха на Средиземноморье (ВИДЕО)  . Футбол"Черноморец": Засуха на Средиземноморье (ВИДЕО)  . Футбол
Матч английского Чемпионшипа завершился массовой дракой футболистов и тренеров командМатч английского Чемпионшипа завершился массовой дракой футболистов и тренеров команд
Последние новости
Подгружаем последние новости