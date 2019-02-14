Евросоюз выступает против действий "Феррари" и "Макларена"

ЕС изучит сделки команд Формулы-1 с табачными компаниями.

Евросоюз выступает против действий "Феррари" и "Макларена"
Славные 90-е. Табачные марки, как на подбор
Фото: Williams|Lat

Европейский союз намерен расследовать недавние сделки табачных компаний с командами Формулы-1, сообщает RaceFans.

Напомним, не так давно в "Феррари" объявили о расширении сотрудничества с Philip Morris. А "Макларену" и вовсе удалось подписать контракт с British American Tobacco и, таким образом, вернуть американский транснациональный табачный концерн в "Королевские гонки".

Все эти сделки заключены на фоне продолжающегося запрета рекламы табачных изделий в Формуле-1. Но обе компании утверждают, что партнерство с командами Формулы-1 в первую очередь связано с инновациями и технологиями.

Такие аргументы не убеждают чиновников ЕС в правомерности партнерства табачных гигантов с командами Формулы-1. Сделки будут изучены соответствующими органами, отмечает издание.

"Комиссия продолжает пристально следить за соблюдением запрета рекламы табачных изделий в Формуле-1. Недавно мы узнали о соответствующих сделках и будем их изучать. Если будет необходимость, примем нужные меры", - цитирует издание представителя Евросоюза Анку Падурару.


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