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"Мерседес" показал новый болид "Мерседес" провел презентацию своего нового болида W10. Немецкая команда не стала менять радикальным образом раскраску машины Фото: twitter.com/MercedesAMGF1 Напомним, что "Мерседес" выигрывал все чемпионские титулы с 2014 года и рассчитывает завоевать пятое чемпионство подряд.

Спорт-Экспресс

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