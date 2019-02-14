"Мерседес" показал новый болид

"Мерседес" провел презентацию своего нового болида W10.
 
Немецкая команда не стала менять радикальным образом раскраску машины.
 
Фото "Мерседес" показал новый болид
Фото: twitter.com/MercedesAMGF1
Напомним, что "Мерседес" выигрывал все чемпионские титулы с 2014 года и рассчитывает завоевать пятое чемпионство подряд.


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