Чемпион Формулы-1 пяти последних сезонов представил новый болид

"Мерседес" не просто представил, а и обкатал Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+.

Победитель в Кубке конструкторов пяти последних сезонов – команда Mercedes представила свой болид на сезон 2019 года.

По традиции, немецкая команда совместила презентацию новой машины с ее обкаткой на трассе в Сильверстоуне.

Фото: mercedesamgf1.com
Фото: mercedesamgf1.com
Фото: mercedesamgf1.com
Валттери Боттас
Фото: f1news.ru
Валттери Боттас

 

Презентация Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+ прошла под девизом: "Новый сезон. Новый вид. Прежние цели".

Машина выполнена в привычной гамме, команда ставит перед собой привычные цели – сохранить лидерство в обоих зачетах чемпионата мира в классе машин Формула-1.

Отметим, в отличие от остальных команд, представивших лишь новую ливрею на прошлогодних шасси, в Mercedes привезли в Сильверстоун реальную машину 2019 года, совместив обкатку со съемочным днем для партнеров и спонсоров.

Пилотами "Мерседес" останутся пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.


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