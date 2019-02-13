Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"

"Рома" на своем поле выиграла у "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
 
Дублем в составе римлян отметился 19-летний полузащитник Николо Дзаньоло.
Фото Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту"
Николо Дзаньоло. Фото: gazzetta.it
 
Гол престижа забил Адриан. 
 
Ответная встреча состоится 6 марта в Португалии. 
 
Лига чемпионов
 
1/8 финала
 
"Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия) - 2:1 (0:0)
 
Голы: Дзаньоло, 70 (1:0). Дзаньоло, 76 (2:0). Адриан, 79 (2:1).
 
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Де Росси, Кристанте, Пеллегрини (Н`Зонзи, 83), Дзаньоло (Сантон, 87), Джеко, Эль-Шаарави (Клайверт, 90).
 
"Порту": Касильяс, Пепе, Фелипе, Теллес, Эдер Милитау, Брахими (Адриан, 68), Данилу Перейра, Эррера, Отавиу (Эрнани, 84), Соарес, Фернанду (Андре Перейра, 76).
 
Предупреждения: Эррера, 75. Эль-Шаарави, 88.
 
Судья: Маккели (Голландия).
 
12 февраля. Рим. "Олимпийский стадион".


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