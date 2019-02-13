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Лига чемпионов: "Рома" дома обыграла "Порту" "Рома" на своем поле выиграла у "Порту" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Дублем в составе римлян отметился 19-летний полузащитник Николо Дзаньоло. Николо Дзаньоло. Фото: gazzetta.it Гол престижа забил Адриан. Ответная встреча состоится 6 марта в Португалии. Лига чемпионов 1/8 финала "Рома" (Италия) - "Порту" (Португалия) - 2:1 (0:0) Голы: Дзаньоло, 70 (1:0). Дзаньоло, 76 (2:0). Адриан, 79 (2:1). "Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Флоренци, Де Росси, Кристанте, Пеллегрини (Н`Зонзи, 83), Дзаньоло (Сантон, 87), Джеко, Эль-Шаарави (Клайверт, 90). "Порту": Касильяс, Пепе, Фелипе, Теллес, Эдер Милитау, Брахими (Адриан, 68), Данилу Перейра, Эррера, Отавиу (Эрнани, 84), Соарес, Фернанду (Андре Перейра, 76). Предупреждения: Эррера, 75. Эль-Шаарави, 88. Судья: Маккели (Голландия). 12 февраля. Рим. "Олимпийский стадион".

Спорт-Экспресс

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