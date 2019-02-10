Серия А: "Интер" побеждает "Парму" (ВИДЕО)  

"Интер" обыграл "Парму" в матче 23-го тура чемпионата Италии - 1:0.

Единственный мяч на 79-й минуте забил аргентинский форвард Латуаро Мартинес.

Фото: gazzetta.it

Миланцы прервали свою неудачную серию в чемпионате. Команда до этого не могла выиграть в трех турах подряд.

"Интер" занимает третье место с 43-мя очками, опережая "Рому" и "Лацио" на 5 баллов.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Парма" - "Интер" - 0:1 (0:0)

Гол: Мартинес, 79.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Бастони, Барилла, Куцка (Спрокати, 84), Скоццарелла (Штулац, 77), Жервинью, Силигарди (Бьябьяни, 58), Инглезе.

"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан (Гальярдини, 88), Жоау Мариу (Мартинес, 77), Брозович, Весино, Перишич, Икарди (Седрик Суариш, 90+3).

Предупреждения: Весино, 37. Гальоло, 61. Наингголан, 85. Бьябьяни, 89.

Судья: Иррати.

9 февраля. Парма. Стадион "Ennio Tardini".