Серия А: "Интер" побеждает "Парму" (ВИДЕО)  

"Интер" обыграл "Парму" в матче 23-го тура чемпионата Италии - 1:0.
 
Единственный мяч на 79-й минуте забил аргентинский форвард Латуаро Мартинес.
Фото Серия А: "Интер" побеждает "Парму" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
Миланцы прервали свою неудачную серию в чемпионате. Команда до этого не могла выиграть в трех турах подряд.
 
"Интер" занимает третье место с 43-мя очками, опережая "Рому" и "Лацио" на 5 баллов.
 
Чемпионат Италии 
 
Серия А 
 
23-й тур 
 
"Парма" - "Интер" - 0:1 (0:0)
 
Гол: Мартинес, 79. 
 
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Гальоло, Бастони, Барилла, Куцка (Спрокати, 84), Скоццарелла (Штулац, 77), Жервинью, Силигарди (Бьябьяни, 58), Инглезе.
 
"Интер": Ханданович, Асамоа, де Фрай, Д`Амброзио, Шкриньяр, Наингголан (Гальярдини, 88), Жоау Мариу (Мартинес, 77), Брозович, Весино, Перишич, Икарди (Седрик Суариш, 90+3).
 
Предупреждения: Весино, 37. Гальоло, 61. Наингголан, 85. Бьябьяни, 89. 
 
Судья: Иррати.
 
9 февраля. Парма. Стадион "Ennio Tardini".
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Лидер "Лиона" едва не оторвал ногу игроку ПСЖ в матче чемпионата ФранцииЛидер "Лиона" едва не оторвал ногу игроку ПСЖ в матче чемпионата Франции
В матче чемпионата Шотландии "Рейнджерс" четырежды пробивал пенальтиВ матче чемпионата Шотландии "Рейнджерс" четырежды пробивал пенальти
"Шахтер" и "Динамо" вошли в финансовый рейтинг Топ-100 самых богатых клубов мира. Футбол"Шахтер" и "Динамо" вошли в финансовый рейтинг Топ-100 самых богатых клубов мира. Футбол
Кубок Франции: Клуб третьей лиги дал бой "ПСЖ"Кубок Франции: Клуб третьей лиги дал бой "ПСЖ"
Украина выиграла первую международную медаль по сноубордуУкраина выиграла первую международную медаль по сноуборду
Блок рекламы


Похожие новости
Серия А: "Рома" в гостях разгромила "Кьево" (ВИДЕО)  Серия А: "Рома" в гостях разгромила "Кьево" (ВИДЕО)  
Серия А: Скромный успех Лацио (ВИДЕО)  Серия А: Скромный успех Лацио (ВИДЕО)  
Суперлига: Не оступился только "Днепр" (ВИДЕО)  Суперлига: Не оступился только "Днепр" (ВИДЕО)  
Серия А: "Рома" и "Милан" сыграли вничью (ВИДЕО)  Серия А: "Рома" и "Милан" сыграли вничью (ВИДЕО)  
Серия А: Домашнее фиаско "Интера" (ВИДЕО)  Серия А: Домашнее фиаско "Интера" (ВИДЕО)  
Серия А: "Наполи" дома разгромил "Сампдорию" (ВИДЕО)  Серия А: "Наполи" дома разгромил "Сампдорию" (ВИДЕО)  
"Днепр" прервал серию "Донбасса" (ВИДЕО)  "Днепр" прервал серию "Донбасса" (ВИДЕО)  
"Хит" уходит от погони (ВИДЕО)  "Хит" уходит от погони (ВИДЕО)  
"Карпаты": Новичок не подвел (ВИДЕО)  "Карпаты": Новичок не подвел (ВИДЕО)  
"Карпаты" в Турции: Мячик для Мачика (ВИДЕО)  "Карпаты" в Турции: Мячик для Мачика (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости