Потенциальный соперник Ломаченко эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира

Джервонта Дэвис в первом раунде нокаутировал Уго Руиса.

Потенциальный соперник Ломаченко эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира
Джервонта Дэвис
Фото: Boxing Social

В ночь на 10 февраля в Карсоне (США) состоялся поединок за звание чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBA Super между обладателем титула, американцем Джервонта Дэвисом (21-0, 20 КО) и мексиканцем Уго Руисом (39-5, 33 КО).

Дэвис обеспечил себе победу уже в первом раунде, быстро отправив оппонента в нокаут, и тем самым, в первый раз защитив звание чемпиона мира.

Примечательно, что действующий чемпион перед поединком на традиционном взвешивании смог уложиться в весовой лимит лишь с третьей попытки.

Отметим, что американец получит за победу над мексиканцем 1 млн. долл. Гонорар претендента был меньше в 10 раз – "всего" 100 тыс.

Добавим, что Дэвис назывался в числе потенциальных соперников украинского чемпиона Василия Ломаченко, который остался без оппонента после повреждения Ричарда Комми.

Сам Ломаченко назвывал Дэвиса потенциально интересным оппонентом.


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