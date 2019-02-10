Потенциальный соперник Ломаченко эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира
Джервонта Дэвис в первом раунде нокаутировал Уго Руиса.
В ночь на 10 февраля в Карсоне (США) состоялся поединок за звание чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBA Super между обладателем титула, американцем Джервонта Дэвисом (21-0, 20 КО) и мексиканцем Уго Руисом (39-5, 33 КО).
Дэвис обеспечил себе победу уже в первом раунде, быстро отправив оппонента в нокаут, и тем самым, в первый раз защитив звание чемпиона мира.
Примечательно, что действующий чемпион перед поединком на традиционном взвешивании смог уложиться в весовой лимит лишь с третьей попытки.
Отметим, что американец получит за победу над мексиканцем 1 млн. долл. Гонорар претендента был меньше в 10 раз – "всего" 100 тыс.
Добавим, что Дэвис назывался в числе потенциальных соперников украинского чемпиона Василия Ломаченко, который остался без оппонента после повреждения Ричарда Комми.
Сам Ломаченко назвывал Дэвиса потенциально интересным оппонентом.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
10.02.2019 13:48