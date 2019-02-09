"Лион" обвинил журналистов во лжи

"Лион" обвинил авторитетное французское издание L’Equipe во лжи.
 
Газета накануне опубликовала данные о зарплатах ведущих игроков чемпионата Франции.
Фото "Лион" обвинил журналистов во лжи
Фото: ol.fr
 
В материале говорится, что цифры могут не совпадать с реальными, поскольку были взяты не из зарплатных ведомостей.
 
При этом там говорится, что нападающий "Лиона" Мемфис Депай получает 360 тысяч евро в месяц, а Мусса Дембеле и Набиль Фекир - по 300 тысяч, отмечает СЭ.
 
- Для некоторых французских изданий, видимо, наступили темные времена, раз они приступили к таким публикациям, - говорится в заявлении "Лиона". - Это больше похоже на попытку маркетингового переворота, чем на журналистское расследование. Это просто самореклама.
 
Просто попытка соблазнить читателей. Мы хотим подчеркнуть, что суммы, которые указаны в отношении игроков "Лиона", не соответствуют реальности. Уместно ли публиковать такие цифры в принципе, а особенно ошибочные цифры, учитывая нынешнюю социальную напряженность во Франции?


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