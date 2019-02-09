"Лион" обвинил журналистов во лжи

"Лион" обвинил авторитетное французское издание L’Equipe во лжи.

Газета накануне опубликовала данные о зарплатах ведущих игроков чемпионата Франции.

Фото: ol.fr

В материале говорится, что цифры могут не совпадать с реальными, поскольку были взяты не из зарплатных ведомостей.

СЭ . При этом там говорится, что нападающий "Лиона" Мемфис Депай получает 360 тысяч евро в месяц, а Мусса Дембеле и Набиль Фекир - по 300 тысяч, отмечает

- Для некоторых французских изданий, видимо, наступили темные времена, раз они приступили к таким публикациям, - говорится в заявлении "Лиона". - Это больше похоже на попытку маркетингового переворота, чем на журналистское расследование. Это просто самореклама.

Просто попытка соблазнить читателей. Мы хотим подчеркнуть, что суммы, которые указаны в отношении игроков "Лиона", не соответствуют реальности. Уместно ли публиковать такие цифры в принципе, а особенно ошибочные цифры, учитывая нынешнюю социальную напряженность во Франции?