В ПСЖ готовы потратить 200 млн евро на приобретение двух игроков, - СМИ

Заоблачные трансферные ценники уже никого не удивляют.

В ПСЖ готовы потратить 200 млн евро на приобретение двух игроков, - СМИ
Калиду Кулибали
Фото: Marco Canoniero

"Пари Сен-Жермен" планирует на летнюю трансферную кампанию два масштабных приобретения, сообщает Tuttosport.

Оба трансфера касаются игроков "Наполи", уточняет издание.

Парижане заинтересовались защитником Калиду Кулибали и полузащитником Алланом.

На этих игроков чемпионы Франции готовы потратить 200 млн евро.

В этом сезоне Кулибали сыграл 28 матчей и отдал две голевые передачи. Игроком также активно интересуются "Манчестер Юнайтед", "Барселона" и "Реал".

Аллан провел 27 матчей в этом сезоне, в которых отдал 2 результативные передачи. Зимой ПСЖ уже пытался приобрести хавбека.


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