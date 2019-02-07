Федерация футбола запретила "Барселоне" сыграть против "Реала" в футболках с иероглифами на спине

"Барселона" в честь китайского Нового года планировала сыграть первый матч полуфинала Кубка Испании против "Реала" (1:1) в футболках с именами, написанными иероглифами в китайской транскрипции.

Однако "блаугранас" вышли на поле в комплекте формы с обычными нанесениями фамилий на спине.

Королевская федерация футбола Испании по неизвестным причинам запретила "сине-гранатовым" играть с китайскими фамилиями на футболках, информирует Radio Catalunya.

Тем не менее, футболистам "Барселоны" все же удалось преодолеть запрет и выйти на поле "Ноу Камп" в футболках с китайской транскрипцией на спине. Правда, только на разминку.

? Tonight's attendance: 9??2??,0??0??8??! Thanks for coming out to Camp Nou to support the team! ???



HALF: Bar?a 0 - 1 Real Madrid



?? #ElCl?sico #CopaBar?a pic.twitter.com/hNz0vYQjgE — FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 февраля 2019 г.