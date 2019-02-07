Федерация футбола запретила "Барселоне" сыграть против "Реала" в футболках с иероглифами на спине
Конфронтация ФФИ и "Барселоны" продолжается.
"Барселона" в честь китайского Нового года планировала сыграть первый матч полуфинала Кубка Испании против "Реала" (1:1) в футболках с именами, написанными иероглифами в китайской транскрипции.
Однако "блаугранас" вышли на поле в комплекте формы с обычными нанесениями фамилий на спине.
Королевская федерация футбола Испании по неизвестным причинам запретила "сине-гранатовым" играть с китайскими фамилиями на футболках, информирует Radio Catalunya.
Тем не менее, футболистам "Барселоны" все же удалось преодолеть запрет и выйти на поле "Ноу Камп" в футболках с китайской транскрипцией на спине. Правда, только на разминку.
? Tonight's attendance: 9??2??,0??0??8??! Thanks for coming out to Camp Nou to support the team! ???— FC Barcelona (@FCBarcelona)
HALF: Bar?a 0 - 1 Real Madrid
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#ElCl?sico #CopaBar?a pic.twitter.com/hNz0vYQjgE 6 февраля 2019 г.
Напомним, испанская Федерация футбола запретила двум каталонским командам – "Барселоне" и "Жироне" проводить матч регулярного чемпионата Испании в США, на чем настаивали клубы.
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Спорт
07.02.2019 19:53