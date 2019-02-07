Абраменко стал вице-чемпионом мира по фристайлу

Александр Абраменко занял второе место на чемпионате мира.

Александр Абраменко
Фото: НОК Украины
Александр Абраменко
Александр Абраменко выиграл "серебро" чемпионата мира по фристайлу и сноубордингу. который проходит в США.

 

В суперфинале соревнований украинец практически безупречно выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full, который принес ему 126.24 баллов.

 

 

Отметим, что олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 завоевал первую медаль ЧМ в карьере.

Чемпионом мира стал россиянин Максим Буров, который получил 130.09 баллов, а "бронза" досталась швейцарцу Ною Роту.

Ранее украинка Аннамари Данча заняла второе место на чемпионате мира по сноуборду.


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