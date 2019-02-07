Абраменко стал вице-чемпионом мира по фристайлу
Александр Абраменко занял второе место на чемпионате мира.
В суперфинале соревнований украинец практически безупречно выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full, который принес ему 126.24 баллов.
Отметим, что олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 завоевал первую медаль ЧМ в карьере.
Чемпионом мира стал россиянин Максим Буров, который получил 130.09 баллов, а "бронза" досталась швейцарцу Ною Роту.
Ранее украинка Аннамари Данча заняла второе место на чемпионате мира по сноуборду.
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Спорт
07.02.2019 19:53