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Абраменко стал вице-чемпионом мира по фристайлу Александр Абраменко занял второе место на чемпионате мира. Фото: НОК Украины Александр Абраменко США . Александр Абраменко выиграл "серебро" чемпионата мира по фристайлу и сноубордингу. который проходит в В суперфинале соревнований украинец практически безупречно выполнил прыжок Back-Double-Full-Full-Full, который принес ему 126.24 баллов. Отметим, что олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018 завоевал первую медаль ЧМ в карьере. Чемпионом мира стал россиянин Максим Буров, который получил 130.09 баллов, а "бронза" досталась швейцарцу Ною Роту. Ранее украинка Аннамари Данча заняла второе место на чемпионате мира по сноуборду.

LB.ua

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