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Серия А: Скромный успех Лацио (ВИДЕО) "Лацио" в гостях одержал победу над "Фрозиноне" в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Победный гол забил бывший нападающий "Локомотива"? Фелипе Кайседо. Фото: gazzetta.it "Лацио" набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице серии А. "Фрозиноне" с 13 баллами располагается на предпоследнем, 19-м месте в чемпионате Италии. ? Чемпионат Италии Серия А 22-й тур "Фрозиноне" - "Лацио" - 0:1 (0:1) Гол: Кайседо, 36. "Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Крайнц (Чофани, 75), Дзампано, Вивиани (Саммарко, 76), Чибса, Вальцания (Тротта, 81), Бегетто, Чано, Пинамонти. "Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Баштуш, Дурмиси, Марушич, Бадель (Лукас, 57), Пароло, Луис Альберто (Лулич, 65), Кайседо (Бериша, 58), Иммобиле. Предупреждения: Пароло, 29. Кайседо, 44. Лукас, 61. Чано, 66. Стракоша, 80. Дурмиси, 90+3. Судья: Фаббри (Италия). 4 февраля. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".

Спорт-Экспресс

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