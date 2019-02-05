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2019-02-05
Серия А: Скромный успех Лацио (ВИДЕО)
"Лацио" в гостях одержал победу над "Фрозиноне" в рамках 22-го тура чемпионата Италии.
Победный гол забил бывший нападающий "Локомотива"? Фелипе Кайседо.
Фото: gazzetta.it
"Лацио" набрал 35 очков и поднялся на 6-е место в турнирной таблице серии А.
"Фрозиноне" с 13 баллами располагается на предпоследнем, 19-м месте в чемпионате Италии. ?
Чемпионат Италии
Серия А
22-й тур
"Фрозиноне" - "Лацио" - 0:1 (0:1)
Гол: Кайседо, 36.
"Фрозиноне": Спортьелло, Саламон, Капуано, Крайнц (Чофани, 75), Дзампано, Вивиани (Саммарко, 76), Чибса, Вальцания (Тротта, 81), Бегетто, Чано, Пинамонти.
"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Баштуш, Дурмиси, Марушич, Бадель (Лукас, 57), Пароло, Луис Альберто (Лулич, 65), Кайседо (Бериша, 58), Иммобиле.
Предупреждения: Пароло, 29. Кайседо, 44. Лукас, 61. Чано, 66. Стракоша, 80. Дурмиси, 90+3.
Судья: Фаббри (Италия).
4 февраля. Фрозиноне. Стадион "Stadio Benito Stirpe".
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