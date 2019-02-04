Серия А: Домашнее фиаско "Интера" (ВИДЕО)  

"Интер" с минимальным счетом уступил "Болонье" в матче 22-го тура чемпионата Италии.
 
Единственный гол на 22-й минуте забил нападающий Федерико Сантандер.
Фото Серия А: Домашнее фиаско "Интера" (ВИДЕО)
Мауро Икарди. Фото: gazzetta.it
 
"Интер" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков.
 
"Болонья" с 17 баллами располагается на 18-й строчке.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
22-й тур 
 
"Интер" - "Болонья" - 0:1 (0:1)
 
Гол: Сантандер, 32. 
 
"Интер": Ханданович, де Фрай, Седрик Суариш (Раноккиа, 79), Шкриньяр, Далберт, Наингголан (Жоау Мариу, 68), Брозович, Весино, Кандрева (Мартинес, 46), Перишич, Икарди.
 
"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко (Гонсалес, 49), Поли, Сориано, Пульгар, Паласио (Крейчи, 74), Сантандер (Дестро, 87), Орсолини.
 
Предупреждения: Мбай, 40. Весино, 44. Данилу Ларанжейра, 64. 
 
Судья: Паскуа.
 
3 февраля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
 


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