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Серия А: Домашнее фиаско "Интера" (ВИДЕО) "Интер" с минимальным счетом уступил "Болонье" в матче 22-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 22-й минуте забил нападающий Федерико Сантандер. Мауро Икарди. Фото: gazzetta.it "Интер" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 40 очков. "Болонья" с 17 баллами располагается на 18-й строчке. Чемпионат Италии Серия А 22-й тур "Интер" - "Болонья" - 0:1 (0:1) Гол: Сантандер, 32. "Интер": Ханданович, де Фрай, Седрик Суариш (Раноккиа, 79), Шкриньяр, Далберт, Наингголан (Жоау Мариу, 68), Брозович, Весино, Кандрева (Мартинес, 46), Перишич, Икарди. "Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко (Гонсалес, 49), Поли, Сориано, Пульгар, Паласио (Крейчи, 74), Сантандер (Дестро, 87), Орсолини. Предупреждения: Мбай, 40. Весино, 44. Данилу Ларанжейра, 64. Судья: Паскуа. 3 февраля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".

Спорт-Экспресс

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