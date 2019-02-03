В поединке Комми – Чаниев определился соперник Ломаченко по объединительному чемпионскому бою

РоSSиянин унизительно проиграл ганцу во втором раунде.

В городе Фриско (штат Техас, США) состоялся поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между россиянином Иса Чаниевым (13-2, 6 KO) и представителем Ганы Ричардом Комми (28-2, 25 KO).

Зрелищный бой прошел с односторонним движением. Уже в первом раунде африканский боксер отправил ингуша в тяжелый нокдаун.

 

Фото: Top Rank

Во второй 3-минутке избиение Чаниева продолжилось с первых секунд раунда - уже на 7-й секунде Иса был отправлен в свой второй нокдаун, а спустя несколько секунд после возобновления поединка - и в третий. После чего рефери остановил поединок, присудив Комми победу техническим нокаутом.

 

Ричард Комми
Фото: Top Rank
Ричард Комми

31-летний ганец стал официальным соперником украинца Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) в поединке за чемпионский пояса IBF. Объединительный бой пройдет 12 апреля.

Напомним, Ломаченко является чемпионом мира по версиям WBA и WBO.

 

Richard Commey finishes him in the 2nd!!!!! Commey adds to the list of world champions from Accra, Ghana ??#AlvarezKovalev2 pic.twitter.com/JjhzcN8bAh

— Top Rank Boxing (@trboxing) 3 февраля 2019 г.



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