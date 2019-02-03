Владельцы "Мольде" сообщили наставнику "Манчестер Юнайтед", чтобы он не возвращался в Норвегию

Уле Гуннар все ближе к подписанию полновесного контракта с Манчестер Юнайтед.

Владельцы "Мольде" сообщили наставнику "Манчестер Юнайтед", чтобы он не возвращался в Норвегию
Уле Гуннар Сольскьяер
Фото: manutd.ru

И.о главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сольскьяер рассказал о своих дальнейших планах на "Олд Траффорд".

"Владельцы "Moльде" сказали мне, чтобы я воспользовался своим шансом в качестве тренера "Манчестер Юнайтед" и добился успехов в этой роли, а это значит, что мне не нужно возвращаться в Норвегию", - цитирует Сольскьяера Sky Sports.

"Оба владельца пожелали мне всего наилучшего, потому что знали, что работа в МЮ - это то, о чем я мечтал. Получить поддержку от них было фантастикой", - отметил норвежский специалист.

Напомним, ранее сообщалось, что "Юнайтед" предложит Сольскьяеру должность главного тренера если тот выполнит одно условие, а именно, выиграет двухраундовое противостояние с "Пари Сен-Жермен" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.


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