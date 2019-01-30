"Хит" уходит от погони (ВИДЕО)  

Воспользовавшись осечкой «Урагана» столичный клуб ушел в значительный отрыв.

А в центральном матче тура чемпион страны «Продэксим» уверенно разобрался с открытием нынешнего сезона - «Кардиналом».

Суббота. Ровно. Зал ДЮСШ-4. "Кардинал" - "Продэксим" - 2:5. В атаке Игорь САЛТАНОВ. Фото: cardinal-rivne.com

Кардинал - Продэксим - 2:5 (Кравцов, 13, Салтанов, 21 - Бессалов, 4, Белоцерковец, 25, 25, Волянюк, 30, Корсун, 36).

Центральный поединок тура получился весьма и весьма интересным. Уже в дебюте матча гости открыли счет.

Ланко с Ронинью, после комбинации в касание, вывели на забивную позицию Бессалова, и тот впервые пробил Свинарчука - 0:1.

До поры до времени впереди у хозяев не получалось ничего, в то время, как херсонцы продолжали нагнетать впереди. Ситуацию для ровенчан усугубил тот факт, что уже на 7-й минуте матча, получив травму, с площадки ушел вратарь Свинарчук а место в рамке занял Морикишка. Вскоре он ликвидировал угрозы от Скорого и Ронинью.

А потом случилось неожиданное. «Кардинал» провел две атаки, одна из которых и привела к голу. Голкипер гостей Савенко с огромнейшим трудом справился с ударом Салтанова, но со второй попытки хозяев херсонцам все же пришлось капитулировать. Савенко не совсем удачно отразил выстрел Кравцова, после чего Виктор повторным ударом уравнял цифры на табло - 1:1.

Наставник гостей Хави Родригес решил взять тайм-аут, ведь матч пошел не по его сценарию. На некоторое время игра переместилась на половину «Кардинала», после чего уже главный тренер ровенчан Станислав Гончаренко тоже решил воспользоваться своим правом на тайм-аут. В конце первой половины встречи гости имели шансы выйти вперед, но удары Ронинью были неточны, а после удара Волянюка мяч с линии ворот выбил Басич.

Старт второго тайма для «Продэксима» получился шоковым. Поночовный, воспользовавшись оплошностью Ланко и Ронинью, перехватил мяч, отпасовал на Салтанова, и лучший бомбардир экстралиги мощно выстрелил под штангу - 2:1.

После этого «Кардинал» опять отдал инициативу сопернику и был за это наказан. Ключевой в матче стала 25-я минута, когда ровенчане пропустили дважды. Сначала Белоцерковец, разобравшись в очном противостоянии с Басичем, низом впервые пробил Морикишку - 2:2, а потом с углового Зварыч навесил в штрафную, где Белоцерковец головой вогнал мяч в нижний угол - 2:3.

«Кардинал» пребывал в нокауте, и херсонцы им сполна воспользовались, забив еще дважды. Сначала Волянюк при полном попустительстве защиты сделал счет для своей команды вполне комфортным, а незадолго до конца «Продэксим» установил окончательные цифры на табло. Ронинью обокрал Салтанова, отпасовал на Корсуна, который в очередной раз наказал ровенчан за грубые ошибки в защите - 2:5.

Арпи - Ураган - 4:3 (Огнистый, 6, с пенальти, 13, Эссаргини, 14, С.Моспан, 30 - Когут, 2, 38, Цилык, 11).

Сенсация произошла в Запорожье, где «Ураган», перед которым в нынешнем сезоне стоят самые высокие задачи, уступил одному из аутсайдеров. На игру из-за семейных вопросов не приехал главный тренер «драконов» Максим Павленко, но вряд ли это обстоятельство послужит оправданием поражению.

Хотя поначалу для гостей все складывалось очень хорошо. Уже после первой осмысленной атаки забил Когут - 0:1. Но дальше дело не пошло. «Арпи» очень быстро отыгрался. Во время одной из атак, Федюк в своей штрафной сфолил на Огнистом, за что в ворота «Урагана» был назначен пенальти. Сам пострадавший его и исполнил - 1:1.

Тут же Огнистый мог забивать и во второй раз, но переиграть вышедшего вовремя из ворот Кардаша не смог. В середине тайма гости заработали четвертый фол, после чего тренер франковцев Павлюк решил взять тайм-аут. Он и помог. Гости после быстрой контратаки опять вышли вперед. Федюк грамотной передачей вывел на отменную позицию Цилыка, и тот забил второй мяч - 1:2.

Впрочем, этот мяч на ход игры не повлиял никак. Чувствовалось, что «Арпи» очень хорошо подготовился к игре , и команда продолжала гнуть свою атакующую линию. Вскоре дубль оформил лучший бомбардир запорожцев Огнистый. Получив мяч на своей половине, он увидел, что вратарь гостей Кардаш слишком далеко вышел из ворот и грамотно перебросил мяч через него - 2:2.

Пока «Ураган» не пришел в себя, хозяева забили еще. Прекрасную комбинацию в исполнении Йапарамы и Гая, до ума довел Эссаргини - 3:2. Тут же «Ураган» попросил тайм-аут, а потом игра пошла на встречных курсах. Но забить до перерыва больше не удалось.

Судьба матча решилась в середине второго тайма. «Ураган» много атаковал, но пропустил молниеносных контрвыпад хозяев, после которого Моспан, убрав на замахе вратаря, закатывал мяч уже в пустую рамку - 4:2.

Вскоре «Ураган» перешел на игру с пятым полевым и в концовке сумел сократить отрыв, но на большее гостей не хватило. Хотя за семь секунд до финального свистка в ворота «Арпи» был назначен десятиметровый. Его исполнял Когут, но зарядил мяч выше рамки…

Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине

Сокол - Энергия - 2:2 (Коваль, 16, Радевич, 28 - Миколайчук, 22, Сорока, 33).

ИнБев-НПУ - Авангард - 4:1 (Литвиновский, 22, Смоловик, 28, с пенальти, Чеберяк, 40, Бакум, 40 - А.Бондаренко, 23).

Хит - Титан - 2:1 (Боргун, 24, Чепорнюк, 31 - Свиридов, 5).

И В Н П М О

1. Хит 13 11 2 0 48-21 35

2. Ураган 13 8 2 3 57-33 26

3. Продэксим 13 7 4 2 52-35 25

4. Кардинал 13 7 2 4 48-37 23

5. Энергия 13 6 4 3 26-24 22

6. Титан 13 5 0 8 35-40 15

7. Сокол 13 3 2 8 27-41 11

8. Арпи 13 3 2 8 25-43 11

9. ИнБев-НПУ 13 2 1 10 29-52 7

10. Авангард 13 2 1 10 22-43 7