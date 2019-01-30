"Карпаты": Новичок не подвел (ВИДЕО)  

КАРПАТЫ - ТАРАЗ Казахстан - 3:1 (2:1)
 
Голы у «Карпат»: Мендес, 11 (1:0). Мякушко, 38 (2:0). Дебелко, 56 (3:1).
Фото "Карпаты": Новичок не подвел (ВИДЕО)
Фото: fckarpaty.com
 
«Карпаты» (Львов): Пеньков (Задерейко, 80), Ковтун, Папа Гуйе (Веремиенко, 57), Мехремич (Авараменко, 57), Хонгла (Вербный, 46), Харжевский (Клец, 57), Мякушко, Саутин (Прытула, 80), Ди Франко (Лях, 80), Мендес (Варгас, 39), Понде (Дебелко, 46).
 
Вчера «Карпаты» провели незапланированный спарринг против «Тараза», по итогам прошлого сезона завоевавшего путевку в элитный дивизион чемпионата Казахстана. После 14-летнего перерыва это была только вторая встреча соперников, и вновь во время турецких сборов победа была на стороне «львов».
 
Заметим, что в стартовом составе «Карпат» дебютировал камерунский новичок львовского клуба 20-летний защитник Мартин Хонгла, которого взяли в аренду с правом выкупа в испанской «Гранады». В этом спарринге, Хонгла неплохо отыграл и на позиции опорного полузащитника.
 
Подопечные Фабри Гонсалеса активнее начали матч и быстро повели в счете. Мендес воспользовался фланговой передачей Мякушко и своего шанса не упустил. Вскоре Мендес ворвался в штрафную соперника и заработал пенальти. Удар с «точки» в исполнении Мякушко парировал вратарь «Тараза», но неудачно и Сергей при добивании  головой послал мяч в створ ворот. Казахи сумели еще до перерыва забить гол в «раздевалку» ворот «Карпат», воспользовавшись выходом на свидание с Пеньковым.
 
В начале второго тайма «Тараз» упустил шанс сравнять счет - Пеньков парировал 11-метровый удар. Вместе с тем, «Карпаты» сумели увеличить разрыв, когда Дебелко воспользовался фланговой передачей партнера. Концовку матча подопечные Вахида Масудова после двух удалений, провели в меньшинстве: после первой красной карточки тренеры «Тараза» воспользовались правом замены, а после второй скамейка запасных уже оказалась пустой. 
 
30 января соперником «Карпат» станет польская «Ягеллония».
 
Юрий НАЗАРКЕВИЧ, Спорт-Экспресс в Украине
 


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