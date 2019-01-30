"Карпаты": Новичок не подвел (ВИДЕО)  

Вчера «Карпаты» провели незапланированный спарринг против «Тараза», по итогам прошлого сезона завоевавшего путевку в элитный дивизион чемпионата Казахстана. После 14-летнего перерыва это была только вторая встреча соперников, и вновь во время турецких сборов победа была на стороне «львов».
Заметим, что в стартовом составе «Карпат» дебютировал камерунский новичок львовского клуба 20-летний защитник Мартин Хонгла, которого взяли в аренду с правом выкупа в испанской «Гранады». В этом спарринге, Хонгла неплохо отыграл и на позиции опорного полузащитника.
Подопечные Фабри Гонсалеса активнее начали матч и быстро повели в счете. Мендес воспользовался фланговой передачей Мякушко и своего шанса не упустил. Вскоре Мендес ворвался в штрафную соперника и заработал пенальти. Удар с «точки» в исполнении Мякушко парировал вратарь «Тараза», но неудачно и Сергей при добивании головой послал мяч в створ ворот. Казахи сумели еще до перерыва забить гол в «раздевалку» ворот «Карпат», воспользовавшись выходом на свидание с Пеньковым.
В начале второго тайма «Тараз» упустил шанс сравнять счет - Пеньков парировал 11-метровый удар. Вместе с тем, «Карпаты» сумели увеличить разрыв, когда Дебелко воспользовался фланговой передачей партнера. Концовку матча подопечные Вахида Масудова после двух удалений, провели в меньшинстве: после первой красной карточки тренеры «Тараза» воспользовались правом замены, а после второй скамейка запасных уже оказалась пустой.
30 января соперником «Карпат» станет польская «Ягеллония».
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