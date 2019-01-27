Йоханнес БЕ: "Не бывает легких гонок"

25-летний норвежец Йоханнес Бе заявил, что испытывает все большее давление с каждой победой. 
 
- Ключем к успеха была чистая стрельба на третьем рубеже, - приводит слова Бе официальный сайт IBU. - После этого я попытался оторваться.
Фото Йоханнес БЕ: "Не бывает легких гонок"
Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com
 
Тогда я знал, что могу позволить себе одну ошибку на стрельбище. Так и получилось. Не бывает легких гонок.
 
Когда ты постоянно выигрываешь, возникает все больше давления.
 
Бе занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 782 очка. 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Знаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММАЗнаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Лига 1: Долгожданный успех "Марселя"Лига 1: Долгожданный успех "Марселя"
"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол
Украина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. ФутболУкраина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. Футбол
Серия А: "Наполи" приближается к "Ювентусу" (ВИДЕО)  Серия А: "Наполи" приближается к "Ювентусу" (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Кубок мира: Йоханнес Бе снова первый!Кубок мира: Йоханнес Бе снова первый!
Йоханнес Бе выиграл масс-старт в РупольдингеЙоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в ОберхофеЙоханнес Бе выиграл гонку преследования в Оберхофе
Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Нове-МестоЙоханнес Бе выиграл масс-старт в Нове-Место
Йоханнес Бе выиграл спринт в ХохфильценеЙоханнес Бе выиграл спринт в Хохфильцене
Наполи - ПСЖ - 1:1: Наполи добывает ничью и становится лидеромНаполи - ПСЖ - 1:1: Наполи добывает ничью и становится лидером
УХЛ: Белый Барс добывает волевую победу над МХК ДинамоУХЛ: Белый Барс добывает волевую победу над МХК Динамо
Мората: Нет ни одного сезона, когда у Реала не бывает трудных моментовМората: Нет ни одного сезона, когда у Реала не бывает трудных моментов
Каррера: Проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. ФутболКаррера: Проходных матчей в Лиге чемпионов не бывает. Футбол
Перу добывает историческую победу и покидает ЧМ-2018Перу добывает историческую победу и покидает ЧМ-2018
Последние новости
Подгружаем последние новости