Йоханнес БЕ: "Не бывает легких гонок"

25-летний норвежец Йоханнес Бе заявил, что испытывает все большее давление с каждой победой.

- Ключем к успеха была чистая стрельба на третьем рубеже, - приводит слова Бе официальный сайт IBU. - После этого я попытался оторваться.

Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com

Тогда я знал, что могу позволить себе одну ошибку на стрельбище. Так и получилось. Не бывает легких гонок.

Когда ты постоянно выигрываешь, возникает все больше давления.

Бе занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 782 очка.