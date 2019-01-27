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2019-01-27
Йоханнес БЕ: "Не бывает легких гонок"
25-летний норвежец Йоханнес Бе заявил, что испытывает все большее давление с каждой победой.
- Ключем к успеха была чистая стрельба на третьем рубеже, - приводит слова Бе официальный сайт IBU. - После этого я попытался оторваться.
Йоханнес Бе. Фото: biathlonworld.com
Тогда я знал, что могу позволить себе одну ошибку на стрельбище. Так и получилось. Не бывает легких гонок.
Когда ты постоянно выигрываешь, возникает все больше давления.
Бе занимает 1-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 782 очка.
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