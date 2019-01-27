Антонен ГИГОННА: "Я очень доволен своим результатом"

Французский биатлонист Антонен Гигонна доволен своим результатом в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.
 
27-летний спортсмен стал вторым, уступив норвежцу Йоханнесу Бе.
Фото Антонен ГИГОННА: "Я очень доволен своим результатом"
Антонен Гигонна. Фото: biathlonworld.com
 
- Место на подиуме - это всегда сложное испытание, - приводит слова Гигонна официальный сайт IBU. - Я очень доволен своим сегодняшним результатом.
 
А особенно последней стрельбой. 
 
Гигонна занимает 10-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 421 очко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Знаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММАЗнаменитый роSSиянин Емельяненко за 35 секунд проиграл нокаутом бой ММА
Лига 1: Долгожданный успех "Марселя"Лига 1: Долгожданный успех "Марселя"
"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол"Барселона" отомстила "ПСЖ" за Неймара. Футбол
Украина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. ФутболУкраина сохранила свои позиции в рейтинге чемпионатов. Футбол
Серия А: "Наполи" приближается к "Ювентусу" (ВИДЕО)  Серия А: "Наполи" приближается к "Ювентусу" (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Райан Гиггз: горжусь своими парнямиРайан Гиггз: горжусь своими парнями
Гари Невилл недоволен игрой Фреда за МЮ. ФутболГари Невилл недоволен игрой Фреда за МЮ. Футбол
Ротань: В сборной собрались очень талантливые молодые игроки. ФутболРотань: В сборной собрались очень талантливые молодые игроки. Футбол
Бензема: иногда люди не очень понимают, что я делаю на поле. ФутболБензема: иногда люди не очень понимают, что я делаю на поле. Футбол
Жозе Моуринью: Очень горжусь своими парнямиЖозе Моуринью: Очень горжусь своими парнями
Западня: Мне очень нравится Цыганков. ФутболЗападня: Мне очень нравится Цыганков. Футбол
Роналду: Это была очень важная неделя для ЮвентусаРоналду: Это была очень важная неделя для Ювентуса
Боккетти: Спартак в моей жизни значит очень много. ФутболБоккетти: Спартак в моей жизни значит очень много. Футбол
Коста недоволен зарплатой в АтлетикоКоста недоволен зарплатой в Атлетико
Педро: Все игроки поддерживают очень хорошую атмосферу в раздевалке. ФутболПедро: Все игроки поддерживают очень хорошую атмосферу в раздевалке. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости