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2019-01-27
Антонен ГИГОННА: "Я очень доволен своим результатом"
Французский биатлонист Антонен Гигонна доволен своим результатом в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце.
27-летний спортсмен стал вторым, уступив норвежцу Йоханнесу Бе.
Антонен Гигонна. Фото: biathlonworld.com
- Место на подиуме - это всегда сложное испытание, - приводит слова Гигонна официальный сайт IBU. - Я очень доволен своим сегодняшним результатом.
А особенно последней стрельбой.
Гигонна занимает 10-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 421 очко.
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