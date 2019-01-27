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Антонен ГИГОННА: "Я очень доволен своим результатом" Французский биатлонист Антонен Гигонна доволен своим результатом в гонке преследования на этапе Кубка мира в Антхольце. 27-летний спортсмен стал вторым, уступив норвежцу Йоханнесу Бе. Антонен Гигонна. Фото: biathlonworld.com - Место на подиуме - это всегда сложное испытание, - приводит слова Гигонна официальный сайт IBU. - Я очень доволен своим сегодняшним результатом. А особенно последней стрельбой. Гигонна занимает 10-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 421 очко.

Спорт-Экспресс

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