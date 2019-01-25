Кубок Испании: Четвертая "паненка" Рамоса в сезоне и волевая победа "Реала" (ВИДЕО)  . Футбол

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании "сливочные" обыграли "Жирону".
 
"Реал" - "Жирона" - 4:2 (2:1)
Фото Кубок Испании: Четвертая "паненка" Рамоса в сезоне и волевая победа "Реала" (ВИДЕО)
24 января. Мадрид. "Реал" - "Жирона" - 4:2. Мадридцы празднуют гол. Фото: twitter.com/realmadrid
 
Голы: Лосано, 7 (0:1). Васкес, 18 (1:1). Серхио Рамос, 42 - с пенальти (2:1). Гранель, 66 - с пенальти (2:2). Серхио Рамос, 77 (3:2). Бензема, 80 (4:2). 
 
"Реал": Куртуа, Одриосола, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Каземиру (Льоренте, 59), Модрич (Кроос, 63), Себальос (Иско, 70), Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.
 
"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Хуанпе, Муньеса, Алькала (Эспиноса, 46), Рауль Гарсия, Дуглас Луис, Гранель, Борха (Пэк Сын Хо, 59), Думбья, Лосано (Порту, 78).
 
Предупреждения: Алькала, 36. Начо, 45+3. Серхио Рамос, 62. Льоренте, 66. 
 
Судья: Ундиано Мальенко.
 
24 января. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".
 
Недостижимая высота
 
Помните, как Бэйл в апреле 2014-го ракетой улетел от Бартры по левому флангу, прошил точным ударом Пинто и принес "Реалу" победу над "Барселоной" в финале Кубка Испании (2:1)? Если успели забыть или никогда не знали - не благодарите.
 
С того вечера на "Месталье" "сливочные" четыре сезона подряд не могут не то что добраться до решающего кубкового матча - им не удается преодолеть даже четвертьфинальную стадию. В сезоне-2014/15 соседи из "Атлетико" выбили их в 1/8 финала, через год у "Кадиса" в 1/16 финала, скорее всего, не было бы шансов, зато был скандал с Черышевым, который не мог играть из-за дисквалификации, но все же появился в составе - и "Реал" отстранили от участия в розыгрыше.
 
Наконец, дважды борьбу в Кубке на стадии 1/4 финала прекращал Зидан, уступив сперва "Сельте", а затем "Леганесу". Пока "Королевский клуб" ставил всех на колени в Европе (три победы в ЛЧ подряд), второй по значимости турнир страны раз за разом оставался для него недостижимой высотой.
 
Снова без Иско
 
На пятый год после той победы в Валенсии дела у "Реала" пошли совсем неважно: две смены главного тренера за пять месяцев, к середине января 10 очков отставания от "Барсы" в чемпионате Испании, большой знак вопроса над статусом фаворита в ЛЧ. В общем, не время расслабляться, поэтому четвертьфинальный кубковый спарринг с "Жироной" рассматривался Солари как кратчайший путь к первому трофею во главе мадридского клуба. А значит нужно было бросать в бой главные силы – и никого уже не удивило, что Иско вновь не нашлось места в стартовом составе.
 
Неудачный старт
 
Матч на "Сантьяго Бернабеу" хозяева начали во всеоружии – активно, атака за атакой, они подбирались к воротам каталонцев. К шестой минуте "Реал" подал уже три (!) угловых. А на седьмой "Жирона" открыла счет: Рауль Гарсия прорвался по флангу, прострелил в штрафную, и Лосано не оставил Куртуа шансов. Трибуны, только что гнавшие своих футболистов вперед, неодобрительно загудели.
 
Активность Винисиуса
 
"Сливочных" пропущенный гол не смутил - они продолжили гнуть свою линию и уже через 10 минут отыгрались: Бензема и Одриосола блестяще сочинили гол для Лукаса Васкеса. Тут же Одриосола едва не вывел "Реал" вперед, но его удар с близкого расстояния отразил Ираисос.
 
Не оставался без работы и Куртуа, однако основные события происходили все же на половине поля гостей. Ярче всего выглядел Винисиус – бразильский футболист собирал на себе фолы, отдавал острые передачи, опасно бил по воротам. За пять минут до перерыва Лосано сбил его в собственной штрафной, и Рамос с точки, исполнив "паненку" – в четвертый раз в этом сезоне и седьмой за всю карьеру, - забил второй мяч "Королевского клуба".
 
Второй пенальти
 
В перерыве главный тренер "Жироны", Эусебио Сакристан, очевидно, подобрал нужные слова, потому что в начале второго тайма каталонцы смотрелись острее и смелее. На 66-й минуте гости отыгрались - за мгновения до этого Куртуа совершил очередной сейв, а затем мяч нашел руку Льоренте, судья свистнул пенальти, и Гранель не промахнулся. Пятый подряд невыход "Реала" за пределы четвертьфинала стал более чем осязаемым.
 
Дубль Рамоса
 
И все же надежду на выход в 1/2 финала для "сливочных" сохранил капитан команды. Рамос точным ударом головой превратил навес Марселу в гол, сделал дубль и принес "Реалу" победу. Следом за ним четвертый мяч хозяев забил Бензема - арбитру потребовалась помощь ВАР, но взятие ворот было засчитано.
 
"Жирона" почти спасла этот матч, но сверхатакующая пятиминутка мадридцев принесла свои плоды. Выезд в Каталонию не будет легким, но вполне комфортный счет первой встречи позволяет "сливочным" надеяться прервать эту четырехлетнюю черную полосу.
 
Егор БЫЧКОВ, Спорт-Экспресс
 


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