Кубок Испании: Четвертая "паненка" Рамоса в сезоне и волевая победа "Реала" (ВИДЕО)  . Футбол

Помните, как Бэйл в апреле 2014-го ракетой улетел от Бартры по левому флангу, прошил точным ударом Пинто и принес "Реалу" победу над "Барселоной" в финале Кубка Испании (2:1)? Если успели забыть или никогда не знали - не благодарите.
С того вечера на "Месталье" "сливочные" четыре сезона подряд не могут не то что добраться до решающего кубкового матча - им не удается преодолеть даже четвертьфинальную стадию. В сезоне-2014/15 соседи из "Атлетико" выбили их в 1/8 финала, через год у "Кадиса" в 1/16 финала, скорее всего, не было бы шансов, зато был скандал с Черышевым, который не мог играть из-за дисквалификации, но все же появился в составе - и "Реал" отстранили от участия в розыгрыше.
Наконец, дважды борьбу в Кубке на стадии 1/4 финала прекращал Зидан, уступив сперва "Сельте", а затем "Леганесу". Пока "Королевский клуб" ставил всех на колени в Европе (три победы в ЛЧ подряд), второй по значимости турнир страны раз за разом оставался для него недостижимой высотой.
Снова без Иско
На пятый год после той победы в Валенсии дела у "Реала" пошли совсем неважно: две смены главного тренера за пять месяцев, к середине января 10 очков отставания от "Барсы" в чемпионате Испании, большой знак вопроса над статусом фаворита в ЛЧ. В общем, не время расслабляться, поэтому четвертьфинальный кубковый спарринг с "Жироной" рассматривался Солари как кратчайший путь к первому трофею во главе мадридского клуба. А значит нужно было бросать в бой главные силы – и никого уже не удивило, что Иско вновь не нашлось места в стартовом составе.
Неудачный старт
Матч на "Сантьяго Бернабеу" хозяева начали во всеоружии – активно, атака за атакой, они подбирались к воротам каталонцев. К шестой минуте "Реал" подал уже три (!) угловых. А на седьмой "Жирона" открыла счет: Рауль Гарсия прорвался по флангу, прострелил в штрафную, и Лосано не оставил Куртуа шансов. Трибуны, только что гнавшие своих футболистов вперед, неодобрительно загудели.
Активность Винисиуса
"Сливочных" пропущенный гол не смутил - они продолжили гнуть свою линию и уже через 10 минут отыгрались: Бензема и Одриосола блестяще сочинили гол для Лукаса Васкеса. Тут же Одриосола едва не вывел "Реал" вперед, но его удар с близкого расстояния отразил Ираисос.
Не оставался без работы и Куртуа, однако основные события происходили все же на половине поля гостей. Ярче всего выглядел Винисиус – бразильский футболист собирал на себе фолы, отдавал острые передачи, опасно бил по воротам. За пять минут до перерыва Лосано сбил его в собственной штрафной, и Рамос с точки, исполнив "паненку" – в четвертый раз в этом сезоне и седьмой за всю карьеру, - забил второй мяч "Королевского клуба".
Второй пенальти
В перерыве главный тренер "Жироны", Эусебио Сакристан, очевидно, подобрал нужные слова, потому что в начале второго тайма каталонцы смотрелись острее и смелее. На 66-й минуте гости отыгрались - за мгновения до этого Куртуа совершил очередной сейв, а затем мяч нашел руку Льоренте, судья свистнул пенальти, и Гранель не промахнулся. Пятый подряд невыход "Реала" за пределы четвертьфинала стал более чем осязаемым.
Дубль Рамоса
И все же надежду на выход в 1/2 финала для "сливочных" сохранил капитан команды. Рамос точным ударом головой превратил навес Марселу в гол, сделал дубль и принес "Реалу" победу. Следом за ним четвертый мяч хозяев забил Бензема - арбитру потребовалась помощь ВАР, но взятие ворот было засчитано.
"Жирона" почти спасла этот матч, но сверхатакующая пятиминутка мадридцев принесла свои плоды. Выезд в Каталонию не будет легким, но вполне комфортный счет первой встречи позволяет "сливочным" надеяться прервать эту четырехлетнюю черную полосу.
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