Кубок Испании: Четвертая "паненка" Рамоса в сезоне и волевая победа "Реала" (ВИДЕО)  . Футбол

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании "сливочные" обыграли "Жирону".

"Реал" - "Жирона" - 4:2 (2:1)

24 января. Мадрид. "Реал" - "Жирона" - 4:2. Мадридцы празднуют гол. Фото: twitter.com/realmadrid

Голы: Лосано, 7 (0:1). Васкес, 18 (1:1). Серхио Рамос, 42 - с пенальти (2:1). Гранель, 66 - с пенальти (2:2). Серхио Рамос, 77 (3:2). Бензема, 80 (4:2).

"Реал": Куртуа, Одриосола, Серхио Рамос, Начо, Марселу, Каземиру (Льоренте, 59), Модрич (Кроос, 63), Себальос (Иско, 70), Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор.

"Жирона": Ираисос, Хонас Ромалью, Хуанпе, Муньеса, Алькала (Эспиноса, 46), Рауль Гарсия, Дуглас Луис, Гранель, Борха (Пэк Сын Хо, 59), Думбья, Лосано (Порту, 78).

Предупреждения: Алькала, 36. Начо, 45+3. Серхио Рамос, 62. Льоренте, 66.

Судья: Ундиано Мальенко.

24 января. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".

Недостижимая высота

Помните, как Бэйл в апреле 2014-го ракетой улетел от Бартры по левому флангу, прошил точным ударом Пинто и принес "Реалу" победу над "Барселоной" в финале Кубка Испании (2:1)? Если успели забыть или никогда не знали - не благодарите.

С того вечера на "Месталье" "сливочные" четыре сезона подряд не могут не то что добраться до решающего кубкового матча - им не удается преодолеть даже четвертьфинальную стадию. В сезоне-2014/15 соседи из "Атлетико" выбили их в 1/8 финала, через год у "Кадиса" в 1/16 финала, скорее всего, не было бы шансов, зато был скандал с Черышевым, который не мог играть из-за дисквалификации, но все же появился в составе - и "Реал" отстранили от участия в розыгрыше.