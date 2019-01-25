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Кубок Испании: "Эспаньол" и "Бетис" сыграли вничью "Эспаньол" и "Бетис" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Кубка Испании - 1:1. Ответная игра состоится 30 января. Фото: rcdespanyol.com Кубок Испании 1/4 финала Первый матч "Эспаньол" - "Бетис" - 1:1 (1:0) Голы: Борха Иглесиас, 27 (1:0). Санабрия, 81 (1:1). "Эспаньол": Роберто, Росалес, Вила, Л.Лопес, Эрмосо, Дардер, Рока, Мелендо (А.Лопес, 84), Пьятти (Пуадо, 78), Леу Баптистан (Серхио Гарсия, 67), Борха Иглесиас. "Бетис": Хоэль Роблес, Барраган, Бартра, Феддаль, Манди, Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Тельо (Лайнес, 80), Санабрия (Каптум, 86), Лорен Морон (Леон, 62). Предупреждения: Эрмосо, 6. Феддаль, 8. Судья: Матеу Лаос. 24 января. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium (Power8)".

Спорт-Экспресс

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